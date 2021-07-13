Лукашенко и Путин обсудят сбыт белорусских товаров в РФ после санкций ЕС – эксперт

Лукашенко и Путин обсудят сбыт белорусских товаров в РФ после санкций ЕС – эксперт
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неожиданная встреча лидеров Союзного государства вызвана необходимостью Белоруссии переориентироваться

Белорусам нужно как-то выкручиваться после введения санкций ЕС. После того как Брюссель закрыл европейский рынок для многих белорусских товаров и резко ограничил возможности сотрудничества, Минску придется переориентировать как торговлю, так и производство. Вероятно, об этом пойдет речь на встрече президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко на переговорах 13 июля.

О том, что Лукашенко летит к Путину, не объявлялось заранее, хотя телеграм-канал "Пул Первого" выяснил, что лидеры договорились о визите еще 1 июля. Повестка дня, озвученная Минском, обтекаемая – "укрепление сотрудничества". Речь тут может идти как о согласовании программ по интеграции в рамках Союзного государства, так и о помощи Москвы преодолеть Минску последствия европейских санкций.

"Вопрос стоит о том, можно ли заменить некоторые комплектующие, поставлявшиеся из ЕС, российскими аналогами",

– пояснила, в частности, эксперт ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. В беседе с РИА "Новости" она предположила, что будет затронута также тема транзита белорусских товаров через РФ. Наверняка не обойдется без обсуждения проблемы безопасности, связанной с увеличением сил НАТО у границ Белоруссии. Ведь ранее Лукашенко уже заявлял, что прежняя архитектура безопасности разрушена, передает "Общественная служба новостей".

В Кремле мнение эксперта частично подтвердили. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, президенты намерены поговорить про торгово-экономическое сотрудничество своих стран, обменяться мнениями по поводу попыток коллективного Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии и по другим международным аспектам, пишет "Газета.ру".  

Ранее Лукашенко озвучил свою версию, почему Запад ополчился на Белоруссию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

трепанатор черепов
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Не напрягайся в поисках сильно. Не в каждой куче <цензура> есть изюм. Не обольщайся.
ГостьБ
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Деза от Пула первого. В графике Путина не было встречи с Лукашенко. Вчера это сказал Песков. Президенты собрались, чтобы "заменить некоторые комплектующие, поставлявшиеся из ЕС российскими аналогами". Утро откопало "эксперта". Президент России занимается комплектующими! Люди не лохи. Поищу на толковых сайтах, что Путин будет разгребать за разговорчивым заклятым другом.
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