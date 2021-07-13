Лукашенко и Путин обсудят сбыт белорусских товаров в РФ после санкций ЕС – эксперт

Неожиданная встреча лидеров Союзного государства вызвана необходимостью Белоруссии переориентироваться

Белорусам нужно как-то выкручиваться после введения санкций ЕС. После того как Брюссель закрыл европейский рынок для многих белорусских товаров и резко ограничил возможности сотрудничества, Минску придется переориентировать как торговлю, так и производство. Вероятно, об этом пойдет речь на встрече президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко на переговорах 13 июля.

О том, что Лукашенко летит к Путину, не объявлялось заранее, хотя телеграм-канал "Пул Первого" выяснил, что лидеры договорились о визите еще 1 июля. Повестка дня, озвученная Минском, обтекаемая – "укрепление сотрудничества". Речь тут может идти как о согласовании программ по интеграции в рамках Союзного государства, так и о помощи Москвы преодолеть Минску последствия европейских санкций.

"Вопрос стоит о том, можно ли заменить некоторые комплектующие, поставлявшиеся из ЕС, российскими аналогами",

– пояснила, в частности, эксперт ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. В беседе с РИА "Новости" она предположила, что будет затронута также тема транзита белорусских товаров через РФ. Наверняка не обойдется без обсуждения проблемы безопасности, связанной с увеличением сил НАТО у границ Белоруссии. Ведь ранее Лукашенко уже заявлял, что прежняя архитектура безопасности разрушена, передает "Общественная служба новостей".

В Кремле мнение эксперта частично подтвердили. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, президенты намерены поговорить про торгово-экономическое сотрудничество своих стран, обменяться мнениями по поводу попыток коллективного Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии и по другим международным аспектам, пишет "Газета.ру".

Ранее Лукашенко озвучил свою версию, почему Запад ополчился на Белоруссию.