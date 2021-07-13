Глава незалежных обещал ответить нашему президенту

Публикация статьи "Об историческом единстве" российского лидера Владимира Путина, как и ожидалось, вызвала много шума. Большое внимание наш главнокомандующий уделил Украине. Разумеется, лидер Незалежной Владимир Зеленский не мог смолчать и выдал свой комментарий по поводу материала.



Украинский президент позитивно оценил то, что первое лицо российского государства нашло время и выпустило в свет подробную аналитическую статью. При этом сам Зеленский признался, что пока еще не выкроил время для ознакомления с написанным. Однако некоторые части прочел. Президент обещал в ближайшее время исправить ситуацию и детально изучить работу Владимира Владимировича. Более того, украинские власти планируют дать достойный ответ на публикацию, пишет РИА "Новости".

Также лидер незалежных объявил, что не отказался бы лично пообщаться с Владимиром Путиным и обсудить некоторые моменты, отраженные в статье. Главнокомандующий украинцев убежден, что у него найдется материал, который мог бы пригодиться Владимиру Владимировичу для написания будущих статей, передает издание URA.RU.

Разумеется, бывший комик не мог обойтись без сарказма. В его фантазиях российский народ вспоминает братьев-украинцев только тогда, когда ему это выгодно. Зеленский объявил, что такое поведение нельзя назвать родственным. А если и называть, то с оттенком насилия.

"Больше похоже на Каина и Авеля", – продемонстрировал чудеса своего остроумия президент Украины.

Отметим, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже объявил, что наш главнокомандующий готов побеседовать с украинским коллегой. Однако говорить о темах, которые "бесполезно обсуждать", в Москве не видят смысла.