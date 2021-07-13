"Про Каина и Авеля": Зеленский дал оценку статье Путина о братских народах

"Про Каина и Авеля": Зеленский дал оценку статье Путина о братских народах
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине объявили о сворачивании торговли с Россией
Глава незалежных обещал ответить нашему президенту

Публикация статьи "Об историческом единстве" российского лидера Владимира Путина, как и ожидалось, вызвала много шума. Большое внимание наш главнокомандующий уделил Украине. Разумеется, лидер Незалежной Владимир Зеленский не мог смолчать и выдал свой комментарий по поводу материала.

Украинский президент позитивно оценил то, что первое лицо российского государства нашло время и выпустило в свет подробную аналитическую статью. При этом сам Зеленский признался, что пока еще не выкроил время для ознакомления с написанным. Однако некоторые части прочел. Президент обещал в ближайшее время исправить ситуацию и детально изучить работу Владимира Владимировича. Более того, украинские власти планируют дать достойный ответ на публикацию, пишет РИА "Новости".

Также лидер незалежных объявил, что не отказался бы лично пообщаться с Владимиром Путиным и обсудить некоторые моменты, отраженные в статье. Главнокомандующий украинцев убежден, что у него найдется материал, который мог бы пригодиться Владимиру Владимировичу для написания будущих статей, передает издание URA.RU.

Разумеется, бывший комик не мог обойтись без сарказма. В его фантазиях российский народ вспоминает братьев-украинцев только тогда, когда ему это выгодно. Зеленский объявил, что такое поведение нельзя назвать родственным. А если и называть, то с оттенком насилия.

"Больше похоже на Каина и Авеля", – продемонстрировал чудеса своего остроумия президент Украины.

Отметим, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже объявил, что наш главнокомандующий готов побеседовать с украинским коллегой. Однако говорить о темах, которые "бесполезно обсуждать", в Москве не видят смысла.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость277014
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Гость273217 зачет!
Гость273217
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игорь
он прежде всего рожденный в СССР помнить обязан не про Авеля и Каина а про то как свою страну сам просрал)
как и все рожденные в СССР
и значит Никто из рожденных в СССР не имеет право более заикаться о народах и вокруг них
Игорь, ты забыл про пенсию. У тебя любое высказывание, по традиции, должно начинаться так: Путин украл пенсии
игорь
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он прежде всего рожденный в СССР помнить обязан не про Авеля и Каина а про то как свою страну сам просрал)
как и все рожденные в СССР
и значит Никто из рожденных в СССР не имеет право более заикаться о народах и вокруг них
Ефим
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Еврейскому мальчику, таки неплохо бы почитать Книгу Бытия, тем более, что это древнееврейская притча. И если пан зе уж вспомнил эту историю, то он выступает в роли Каина.
Гость272718
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Пусть прочитает ветхий завет повнимательней. Фарисеийством занимается. Под Каином тут больше про текущую власть Украины и нациков (т.е. про себя говорит). Зависть, злоба, лютая не мотивированная ненависть. Готовность убить, т.к. считают что все их проблемы от России и если её не станет, то он будет жить счастливо. Сына Каина это они по сути.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость277014
Тут больше подходит оценка уравновешенного человека с трезвым умом и клоуна с кастрюлей на голове в бронежилете за роялем
А тем временем укроБЫДЛО развлекается!Пьяный военнослужащий 24-й бригады открыл огонь по сослуживцам из пулемета, два киевских силовика получили ранения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащий Мачульский демонстрировал навыки обращения с пулеметом и произвел выстрел очередью в направлении передового наблюдательного пункта ВСУ. В результате инцидента два солдата получили огнестрельные ранения", - сказал официальный представитель.
гость
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Дык,братом-хохлом зеля не может быть по рождению,голове с кипой и ещё по одному телесному моменту?!То,что всё зеля знает о каине и авеле,нет сомнения,он из "избранных".Как то так.
Гость277014
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Тут больше подходит оценка уравновешенного человека с трезвым умом и клоуна с кастрюлей на голове в бронежилете за роялем
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