Ты в моих руках, Африка! И не только она

Ты в моих руках, Африка! И не только она
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Порт-Судан любопытен тем, что именно эта локация становится для России ключом ко множеству дверей

Продлившаяся несколько лет эпопея, связанная со строительством российской военной базы в Судане, похоже, близка к завершению. В Россию с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди ас-Садик, и один из важнейших вопросов для обсуждения между нашими странами – это соглашение о создании в Судане базы российского флота или, как гласит несколько громоздкое официальное название – "пункта материально-технического обеспечения". Согласно соглашению, Россия получит позицию, на которой смогут присутствовать четыре корабля одновременно, а также проходить обслуживание других заходящих в порт боевых единиц; располагаться склады, вооружение и небольшой воинский контингент. Атмосфера переговоров теплая, госпожа министр уже успела поблагодарить Россию за поддержку политических перемен в стране, и по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Судан уже готовится начать ратификацию соглашения.

Порт-Судан любопытен тем, что именно эта локация становится для России ключом ко множеству дверей.

Узкие места мирового океана всегда были предметом заботы политиков и военных. Панамский военачальник и государственный деятель Омар Торрихос максимально афористично выразился на эту тему: "Я не хочу входить в историю, я хочу войти в Зону Канала" (имеется в виду Панамского). Около 4% мировых морских грузоперевозок сделали Панаму стратегически важным на мировом уровне государством. Другим подобным узким местом является Малаккский пролив – важнейшая океанская магистраль, связывающая порты восточной Азии с Индийским океаном, Европой и Африкой.

В прошлом одной из подобных ключевых точек был испанский Гибралтар. Британия завладела им, не погнушавшись даже прибегнуть к отвратительному преступлению – захвату в заложники жителей города, чтобы вынудить капитулировать крепость. Таким малопочтенным путем Британия, однако, приобрела контроль над морскими воротами в Средиземное море.

Суэцкий канал, появившийся на карте мира в XIX веке, был и остается одной из таких точек. Однако сам канал – лишь одна из "станций" на морской дороге, связывающей европейские порты с азиатскими и африканскими. Корабли, и военные, и торговые, идущие в Индию, Восточную Африку, к берегам Катара или Ирана, или далее в глубину Азии, неизбежно проходят этим маршрутом. Кроме того, Судан имеет сухопутные границы с целым рядом стран, с которыми Россия имеет тесные политические и экономические связи – от Египта до Центральноафриканской республики.

Кроме того, база в Судане – это промежуточная станция на дороге к Персидскому заливу и югу Аравийского полуострова. Говорить о важности этого района бессмысленно – это одновременно важнейший для мировой экономики регион, через который прокачиваются невероятные объемы нефти, и одновременно – вечный источник политической нестабильности. Так, в Йемене идет гражданская война, в Ираке традиционно неспокойно, наконец, Иран – по понятным причинам предмет пристального внимания дипломатов всего мира. Активные действия российского флота могут потребоваться в этом регионе в любой момент и самым непредсказуемым образом.

Россия на десятилетия потеряла статус великой державы. Однако военное присутствие в ключевых точках мирового океана необходимо даже не для подчеркивания державного статуса, а просто для сохранения самостоятельности во внешней политике. В нашу эпоху сее ценностью человеческой жизни даже судьба считанных людей может быть серьезным политическим фактором. К тому же, на дворе не XVIII век, когда дальнее плавание отнимало многие месяцы – в наше время скорость реакции вооруженных сил на кризисы должна быть молниеносной. Красное море – это одна из главных мировых транспортных артерий. И России необходимо держать на ней руку – деликатно, но настойчиво.

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину

Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты

Россия решила догнать СССР… по производству самолетов

Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1738 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей