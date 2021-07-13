Ты в моих руках, Африка! И не только она

Порт-Судан любопытен тем, что именно эта локация становится для России ключом ко множеству дверей

Продлившаяся несколько лет эпопея, связанная со строительством российской военной базы в Судане, похоже, близка к завершению. В Россию с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди ас-Садик, и один из важнейших вопросов для обсуждения между нашими странами – это соглашение о создании в Судане базы российского флота или, как гласит несколько громоздкое официальное название – "пункта материально-технического обеспечения". Согласно соглашению, Россия получит позицию, на которой смогут присутствовать четыре корабля одновременно, а также проходить обслуживание других заходящих в порт боевых единиц; располагаться склады, вооружение и небольшой воинский контингент. Атмосфера переговоров теплая, госпожа министр уже успела поблагодарить Россию за поддержку политических перемен в стране, и по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Судан уже готовится начать ратификацию соглашения.

Порт-Судан любопытен тем, что именно эта локация становится для России ключом ко множеству дверей.

Узкие места мирового океана всегда были предметом заботы политиков и военных. Панамский военачальник и государственный деятель Омар Торрихос максимально афористично выразился на эту тему: "Я не хочу входить в историю, я хочу войти в Зону Канала" (имеется в виду Панамского). Около 4% мировых морских грузоперевозок сделали Панаму стратегически важным на мировом уровне государством. Другим подобным узким местом является Малаккский пролив – важнейшая океанская магистраль, связывающая порты восточной Азии с Индийским океаном, Европой и Африкой.

В прошлом одной из подобных ключевых точек был испанский Гибралтар. Британия завладела им, не погнушавшись даже прибегнуть к отвратительному преступлению – захвату в заложники жителей города, чтобы вынудить капитулировать крепость. Таким малопочтенным путем Британия, однако, приобрела контроль над морскими воротами в Средиземное море.

Суэцкий канал, появившийся на карте мира в XIX веке, был и остается одной из таких точек. Однако сам канал – лишь одна из "станций" на морской дороге, связывающей европейские порты с азиатскими и африканскими. Корабли, и военные, и торговые, идущие в Индию, Восточную Африку, к берегам Катара или Ирана, или далее в глубину Азии, неизбежно проходят этим маршрутом. Кроме того, Судан имеет сухопутные границы с целым рядом стран, с которыми Россия имеет тесные политические и экономические связи – от Египта до Центральноафриканской республики.

Кроме того, база в Судане – это промежуточная станция на дороге к Персидскому заливу и югу Аравийского полуострова. Говорить о важности этого района бессмысленно – это одновременно важнейший для мировой экономики регион, через который прокачиваются невероятные объемы нефти, и одновременно – вечный источник политической нестабильности. Так, в Йемене идет гражданская война, в Ираке традиционно неспокойно, наконец, Иран – по понятным причинам предмет пристального внимания дипломатов всего мира. Активные действия российского флота могут потребоваться в этом регионе в любой момент и самым непредсказуемым образом.

Россия на десятилетия потеряла статус великой державы. Однако военное присутствие в ключевых точках мирового океана необходимо даже не для подчеркивания державного статуса, а просто для сохранения самостоятельности во внешней политике. В нашу эпоху сее ценностью человеческой жизни даже судьба считанных людей может быть серьезным политическим фактором. К тому же, на дворе не XVIII век, когда дальнее плавание отнимало многие месяцы – в наше время скорость реакции вооруженных сил на кризисы должна быть молниеносной. Красное море – это одна из главных мировых транспортных артерий. И России необходимо держать на ней руку – деликатно, но настойчиво.