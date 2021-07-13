Шмелева объяснила готовность стать лицом "Единой России" на выборах

Решение идти в парламент связано с задачами в сфере образования

Система образования в России нуждается в переменах. В этом убеждена руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. По ее мнению, участие в думских выборах от "Единой России" позволит ей внести большой вклад в решение данного вопроса.

По словам Елены Шмелевой, она сознает тот уровень ответственности и доверия, который возлагается на лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. По ее мнению, она не только стала лицом партии, но и получила возможность перенести на законодательный уровень многие важные проекты.

"Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу Единой России",

– отметила Шмелева в эфире программы "Соловьев LIVE".

Ранее глава "Сириуса" высказалась за индивидуальный подход к обучению и равные возможности для детей всех регионов РФ.

Шмелева стала одним из лидеров предвыборного списка "ЕР" по предложению президента Владимира Путина.