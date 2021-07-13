Кузнецова: защита детей от травли в школе войдет в народную программу "ЕР"

Кузнецова: защита детей от травли в школе войдет в народную программу "ЕР"
Фото: пресс-служба
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Ребенок должен чувствовать себя в безопасности, приходя в образовательное учреждение. Причем речь не только о безопасности физической, но и психологической. На это обратила внимание детский омбудсмен Анна Кузнецова во время встречи с секретарем Приморского отделения "Единой России", губернатором региона Олегом Кожемяко.

По словам Кузнецовой, сегодня каждый третий ребенок в России сталкивается с так называемым "буллингом" – травлей в коллективе. Поэтому эта проблема волнует огромное число детей и родителей. Детский омбудсмен видит своей задачей вместе с "ЕР" выработать такие концептуальные инициативы, чтобы в школах и других детских коллективах сформировалась действительно комфортная среда.

"Для ребенка это имеет большее значение. Он должен хотеть приходить в школу",

– подчеркнула Кузнецова. Она отметила, что губернатор Приморья разделяет эту точку зрения. Теперь в регионе будет создана рабочая группа, которая разработает модель "хорошей, доброй школы", где будут не только красивые помещения, но и комфортная психологическая среда.

По мнению Кузнецовой, ресурс для повышения безопасности и комфорта образовательной среды заложен в президентском законе об укреплении воспитательного компонента в образовании. Сейчас важно повысить мониторинг качества воспитательной работы в школах, а также поддержать педагогов, которые ведут такую работу.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вошла в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму – 2021.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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