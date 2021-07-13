Единая точка зрения Запада выражена в коммюнике от 14 июня и с тех пор не менялась

Киеву нужно сосредоточиться на реформах, а не рассуждать о невозможном в данный момент. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, комментируя планы Незалежной по вступлению в НАТО.

По словам дипломата, сейчас в альянсе нет консенсуса по предоставлению Украине Плана действий по членству (ПДЧ). Однако моменты, по которым все страны НАТО сходятся во мнении, отражены в заключительном коммюнике саммита альянса в Брюсселе 14 июня. В нем указано на необходимость продолжать реформы – вот этим и должны заниматься власти Незалежной.

"Давайте выполнять домашнее задание, а не заглядывать на перспективу, которая пока не является реалистичной",

– указал посол в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Он также отверг обвинения, что Париж ничего не делает для того, чтобы Украина стала членом НАТО. "Франция как член Альянса помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", – подчеркнул де Понсен.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ, чтобы западные страны впустили его в свой круг, и допустил, что промедление в этом вопросе связано с нежеланием лидеров ЕС и США вызывать недовольство РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов был еще более резок: он обвинил Париж и Москву в сговоре.