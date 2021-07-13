В РФ около 80% граждан не поддерживают возможность узаконивания подобного статуса гомосексуалистов

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России хоть каким-либо юридическим образом узаконить отношения однополых пар. В качестве одного из вариантов предлагаются "гражданские партнерства", "гражданские союзы" или "договоры о солидарности". Об этом следует из решения инстанции, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Данное требование возникло в головах европейских представителей после жалобы трех гомосексуальных пар из Москвы и Грязей (Липецкая область). Граждане с 2009 года пытались вступить в официальный брак, однако местные загсы отказывали им.

Российские суды признавали данные решения абсолютно законными, а вот ЕСПЧ в них усмотрел нарушение восьмой Европейской конвенции, где, в частности, говорится о праве на уважение частной и семейной жизни.

Правительство РФ утверждало, что жалобы заявителей были явно необоснованными, отмечается в релизе. Национальные суды вынесли решение против заявителей в целях защиты "интересов традиционной семейной ячейки", которая подлежит особой защите со стороны государства. Они также заявили, что брак – это "исторически определенный союз между лицом мужского и женского пола, который регулирует отношения между двумя полами и определяет статус ребенка в обществе".

Кроме того, официальное признание однополых союзов противоречило бы важнейшему принципу защиты несовершеннолетних от пропаганды гомосексуализма. Это может нанести вред их здоровью, нравственности и создать у них "искаженное представление о социальной эквивалентности традиционных и нетрадиционных супружеских отношений", приводится в сообщении цитата одного из решений суда.

В документе представлены и результаты опросов об отношении к вопросу о гомосексуальных браках. Так, число людей, выступавших против таковых, увеличилось с 38% в 1995 году до 80% в 2015 году.

Напомним, 8 июля 2021 г. в Венгрии вступил в силу закон о "ЛГБТ-пропаганде", согласно которому лицам до 18 лет нельзя демонстрировать материалы, "поощряющие изменение пола или гомосексуальность". Помимо этого, представители ЛГБТ-сообщества не имеют права участвовать в съемках телешоу для несовершеннолетних или съемках школьных учебных материалов. ЕС уже пригрозил санкциями Будапешту, если он не отменит данное законодательство.

