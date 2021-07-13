Зеленский опроверг запрет говорить по-русски на Украине после статьи Путина

Зеленский опроверг запрет говорить по-русски на Украине после статьи Путина
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Право Москвы считать русский язык своим глава Незалежной тоже поставил под сомнение

Жители Украины имеют право говорить на любом языке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

По его словам, "русский язык – это не собственность России". Поэтому украинцы могут на нем говорить, если хотят, им никто не может помешать. А все разговоры о запретах и штрафах, якобы введенные местными властями, – это российские инсинуации.

"Сколько было злоупотреблений – это поднимала Россия – что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда".

цитирует "Газета.ру" Зеленского. Впрочем, он предложил журналистам не развивать эту тему, поскольку в конституции Незалежной уже закреплено, что государственный язык здесь один – украинский. Дальнейшие уточнения – это уже политика, и напряженность тут возникает из-за войны в Донбассе.

"Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос",

– закрыл дискуссию Зеленский. При этом, комментируя статью президента РФ Владимира Путина о единстве народов РФ и Украины, глава Незалежной отметил, что некоторые темы мог бы обсудить с коллегой лично, и похвалил Путина за знание мовы.

Аналитическая статья Путина о России и Украине была опубликована накануне на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском. Аналитики уже отметили, что исторические факты в ней приведены без искажений.

Закон о функционировании украинского языка был принят Верховной радой в 2019 году. В нем предусмотрены экзамены для чиновников на знание мовы и штрафы за употребление русского в присутственных местах.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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