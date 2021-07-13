Зеленский опроверг запрет говорить по-русски на Украине после статьи Путина

Право Москвы считать русский язык своим глава Незалежной тоже поставил под сомнение

Жители Украины имеют право говорить на любом языке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

По его словам, "русский язык – это не собственность России". Поэтому украинцы могут на нем говорить, если хотят, им никто не может помешать. А все разговоры о запретах и штрафах, якобы введенные местными властями, – это российские инсинуации.

"Сколько было злоупотреблений – это поднимала Россия – что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда".

– цитирует "Газета.ру" Зеленского. Впрочем, он предложил журналистам не развивать эту тему, поскольку в конституции Незалежной уже закреплено, что государственный язык здесь один – украинский. Дальнейшие уточнения – это уже политика, и напряженность тут возникает из-за войны в Донбассе.

"Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос",

– закрыл дискуссию Зеленский. При этом, комментируя статью президента РФ Владимира Путина о единстве народов РФ и Украины, глава Незалежной отметил, что некоторые темы мог бы обсудить с коллегой лично, и похвалил Путина за знание мовы.

Аналитическая статья Путина о России и Украине была опубликована накануне на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском. Аналитики уже отметили, что исторические факты в ней приведены без искажений.

Закон о функционировании украинского языка был принят Верховной радой в 2019 году. В нем предусмотрены экзамены для чиновников на знание мовы и штрафы за употребление русского в присутственных местах.