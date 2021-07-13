Ярый сторонник Майдана занимал свой пост с февраля 2014 года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление о своей отставке. Об этом одновременно сообщают ряд местных изданий.

По данным агентства УНН, заявление непотопляемого главы МВД в четверг, 15 июля, рассмотрит Верховная рада.

Также сегодня может состояться закрытое заседание пропрезидентской фракции "Слуга народа", где парламентарии обсудят кадровые вопросы. Сторонники главы государства Владимира Зеленского предполагают, что речь может пойти об отставке Авакова, пишет "РБК-Украина".

Кроме того, уход с должности одного из ключевых министров в правительстве подтвердил источник из "СН" в комментарии изданию Vesti.ua. Журналисты издания задали напрямую вопрос об отставке Авакова главе фракции Давиду Арахамии. Тот ответил кратко, что пока такой вопрос не стоит в повестке дня.

Однако позже данную информацию уже подтвердила пресс-служба МВД страны.

"Подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" – цитирует ведомство заявление Авакова.

Аваков, будучи ярым сторонником Майдана, занимал свой пост с 27 февраля 2014 года. Как отмечает издание "Свободная пресса", он был последним из двух министров, сохранивших свои кресла после избрания президентом Зеленского. Соответственно, экс-комик, наконец, избавился от всех сторонников Петра Порошенко.