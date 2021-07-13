Путин говорил с Лукашенко почти на час дольше своего саммита с Байденом

Путин говорил с Лукашенко почти на час дольше своего саммита с Байденом
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидеры государств обсудили экономику и международные отношения

Переговоры президентов Росии и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге длились 5 часов 20 минут. Об этом сообщает белорусский телеграм-канал "Пул Первого".

Таким образом можно констатировать, что эта встреча по времени обогнала переговоры Путина с лидером США Джо Байденом в швейцарской Женеве. Напомним, они прошли 16 июня на вилле Ла Гранж в узком и расширенном составе и продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Путин с Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча лидеров наших стран не стала неожиданностью, поскольку они договорились о ней ранее, просто Москва и Минск ее не стали анонсировать. Он отметил, что вопросы для обсуждения были уже озвучены, сообщают Вести.ру.

На переговорах Путин и Лукашенко говорили о ситуации в экономике, затронули международную тематику. Бацька пожаловался на продолжающееся давление со стороны Запада. При этом он подчеркнул, что Республике удается выстоять в условиях санкций именно благодаря связям с Россией, которые не разорваны, как у других стран, особенно у "нашей южной республики", передает пресс-служба лидера Белоруссии. Судя по всему, Александр Григорьевич имел в виду Украину.

Иных подробностей пятичасовой беседы пока не сообщаются.

Источник: Вести.ру
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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