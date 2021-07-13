Министру внутренних дел Зеленский уже нашел замену в рядах партии "Слуга народа"

Неожиданное решение непотопляемого министра внутренних дел Украины Арсена Авакова написать заявление об отставке может иметь под собой несколько уловок, в частности, он предпринял такой шаг, чтобы его попросили остаться. К такому выводу пришел член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии для Ленты.ру.

"Я думаю, это может быть игра", – предположил он.

По его словам, Аваков считает себя "промежуточным звеном между нормальными людьми, украинцами, и крайними националистами", поэтому сегодняшний демарш может быть "показательной позицией".

Не исключено, отметил российский сенатор, что еще одной причиной нынешнего решения министра может быть компромат, собранный по просьбе резидента страны Владимира Зеленского, которому не нравится самостоятельность главы МВД.

Наконец, пан Аваков мог осознать, что "ситуация горячая", а действующая власть не справляется с происходящим в соборной и теряет позиции в политике.

Напомним, Арсен Аваков был последним министром в правительстве, сохранившим кресло еще со времен президентства Петра Порошенко. Он возглавил МВД в феврале 2014 г. – в самый разгар "революции гидности".

По мнению члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, министр мог написать свое заявление по личной просьбе пана Зеленского. После прихода его к власти все заинтересованные стороны пришли к выводу, что ради безопасности внутри государства, Аваков должен руководить МВД. Дело в том, что в Незалежной принято считать, что именно он "управляет" целыми стадами местных националистов.

"Я думаю, что у них была договоренность о том, что если президент попросит написать заявление, то господин Аваков сделает это независимо от того, хочет он этого или нет", – цитирует пани Верещук телеграм-канал "Зрада чи Перемога".

А между тем Авакову уже нашли замену. Зеленский предложил на должность главы МВД Дениса Монастырского, который сейчас занимает пост руководителя Комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности. Фракция "СЛ" поддержала это предложение аплодисментами. Голосование в парламенте за его кандидатуру состоится в ближайшую пятницу.

