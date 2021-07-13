В Киеве сочли рестрикции в отношении российских компаний неэффективными

Работу газопровода "Северный поток-2" можно остановить на любом этапе, даже после его запуска. Об этом заявил глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире пропагандистского телеканала "Дом".

Он повторил любимую мантру постмайданной Незалежной о том, что российская труба угрожает безопасности не только соборной, но и всей Европе. По его словам, Москва будет шантажировать своих европейских потребителей, используя газопровод в качестве геополитического оружия. Но есть действенные методы остановить "СП-2", убежден топ-менеджер.



"Даже если он будет запущен, санкции США – а это самое действенное оружие – обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, работающим бизнесам. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", – подчеркнул пан Витренко.

Украинец полагает, что рестрикции эффективны лишь в отношении европейских компаний, поскольку российские, работая на территории своей страны, их не боятся.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что хочет обсудить "Северный поток-2" в рамках... "нормандской четверки", лидеры которой занимаются проблемой урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, в тематику запуска балтийского газопровода Владимир Александрович желает вовлечь и Вашингтон.

На спич лидера Незалежной фрау Меркель вчера четко дала понять, что нормандский формат создан для решения ситуации на востоке соборной, а не для решений по газу.

