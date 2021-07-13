Украина ждет от США действенных санкций против "Северного потока-2"

Украина ждет от США действенных санкций против "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
В Киеве сочли рестрикции в отношении российских компаний неэффективными

Работу газопровода "Северный поток-2" можно остановить на любом этапе, даже после его запуска. Об этом заявил глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире пропагандистского телеканала "Дом".

Он повторил любимую мантру постмайданной Незалежной о том, что российская труба угрожает безопасности не только соборной, но и всей Европе. По его словам, Москва будет шантажировать своих европейских потребителей, используя газопровод в качестве геополитического оружия. Но есть действенные методы остановить "СП-2", убежден топ-менеджер.

"Даже если он будет запущен, санкции США – а это самое действенное оружие – обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, работающим бизнесам. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", – подчеркнул пан Витренко.

Украинец полагает, что рестрикции эффективны лишь в отношении европейских компаний, поскольку российские, работая на территории своей страны, их не боятся.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что хочет обсудить "Северный поток-2" в рамках... "нормандской четверки", лидеры которой занимаются проблемой урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, в тематику запуска балтийского газопровода Владимир Александрович желает вовлечь и Вашингтон.

На спич лидера Незалежной фрау Меркель вчера четко дала понять, что нормандский формат создан для решения ситуации на востоке соборной, а не для решений по газу.

Источник: Ютуб-канал "Дом"
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость272718
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Польша и Украина, так боятся потерять рычаг управления экономикой цивилизованного запада, что готовы истерику на весь мир поднять по вреде СП-2. Хочется сказать - Товарищи иждивенцы, перестаньте лгать всему миру о том, что вы заботитесь о свободе Европы и о её ценностях в борьбе с СП-2. Всё что вас беспокоит, так это только ваша личная выгода. Существующий транзит - это ваша козырная карта, при которой про вас постоянно помнят и единственный рычаг, с помощью которого вы можете давить на Европу. Вспомните как Европа не дополучала газ, из-за того, что вы его отбирали из трубы. Умники.
Гость275503
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Гость272743
Собственно говоря - правильно! Надо обанкротить не только Газпром, но и Россию в целом. Тогда никакого газа она поставлять не сможет. Европа станет свободной. Украина богатой. А Америка главной.
А ещё лучше, это когда газа не будет и все кинутся скупать украинские кизяки.
Гость272743
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Собственно говоря - правильно! Надо обанкротить не только Газпром, но и Россию в целом. Тогда никакого газа она поставлять не сможет. Европа станет свободной. Украина богатой. А Америка главной.
Гость277961
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По себе судят, как с Крымским каналом, шантажисты хреновы
Гость273217
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"Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции" ... "Украинец полагает, что рестрикции эффективны лишь в отношении европейских компаний" - т.е. СШП должны вбить гвоздь в голову бизнеса ЕС, чтобы нагадить России, я правильно понимаю высказывание этого черта?
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