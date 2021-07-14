Президент рассказал о начале работы по проекту "анти-Россия"

Глава РФ Владимир Путин объяснил, зачем написал статью об Украине. Лидер россиян отметил, что несколько месяцев размышлял об единстве двух народов наших стран, однако сейчас изменились условия и появился повод опубликовать материал.

Президент указал на то, что сейчас началась работа по проекту "анти-Россия", что не может не тревожить. Проект появился еще много веков назад, но современники используют древние заготовки. Например, перед Первой мировой войной к нему прибегла Австро-Венгрия. Цель у противников нашей страны – ослабить Россию.

Также Путин пояснил: свобода человека ограничена свободой других людей. Такая же ситуация и с государствами. В случае угроз страна должна думать, как ей быть.

К тому же, президент подчеркнул, что многие жители Незалежной хотят дружеских отношений с нашей страной. На Украине есть политики, готовые работать над этим, но власти последовательно устраняют их.

Понимать отношения между Москвой и Киевом должны не только народы этих стран, но и спонсоры Незалежной. Напомнил Путин и об СССР, отметив, что право свободного выхода было замедленной миной. Единственное, что связывало государства – партия большевиков.

Повлиял на написание статьи и закон о народных меньшинствах на Украине.

"Русские люди объявляются пришлыми <...>, и, по сути, происходит их выдавливание с этой территории", – отметил глава РФ.

Жители Незалежной, по мнению Путина, вряд ли спокойно будут смотреть на хамелеонов, которые приходят к власти, сначала обещая одно, а затем защищая интересны не народа, а тех, кто оплачивает пребывание на высоких постах.

Высказался Владимир Путин и о Владимире Зеленском. Президент России посоветовал своему украинскому коллеге перечитать статью, достать кое-какие документы из архивов и хорошенько подумать.

"Эти споры – они давние, но спорить с этой статьей довольно сложно, она честная", – добавил российский главнокомандующий.

Лидер россиян указал на недопустимость смешения вопроса Украины с поставками голубого топлива в Европу. Путин в конце своего комментария вновь указал на то, что Россию беспокоит военное освоение соседней страны. Он также выразил надежду, что "наши озабоченности будут восприняты всерьез".