Рабинович: Меркель вежливо "послала" президента Украины по "Северному потоку - 2"

Рабинович: Меркель вежливо "послала" президента Украины по "Северному потоку - 2"
Фото: Stocki/ ace to face/ www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ постаралась не обидеть президента Незалежной

На Украине оценили поездку Владимира Зеленского в Берлин. Как отметил депутат Верховной рады от ОПЗЖ, канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла предложение президента Украины обсуждать в рамках "нормандского формата" "Северный поток – 2".

Меркель подчеркнула, что Берлин и Париж готовы поддерживать Киев по многим вопросам, но никто обсуждать поставки голубого топлива не будет, когда говорить нужно о Минских соглашениях.

Рабинович назвал Меркель воспитанной женщиной, которая вежливо "посылает", чтобы не обидеть. Простые украинцы, подписчики депутата посмеялись над потугами Зеленского решить вопрос с газом.

"Скоро Зеленский останется обсуждать СП-2 с Тихановской. Слон в посудной лавке выглядит грациознее, чем наши "геополитики", "Как госпожа Меркель будет слушать Зеленского, не тот уровень и он это не понимает", "Вы там к нему поближе– сделайте перевод, может он не понял", "Умница, как ей было тяжело все это слушать, а тем более отвечать", – прокомментировали пост Рабиновича в "Фейсбук" украинцы. 

Недавно Зеленский в очередной раз заявил, что "Северный поток – 2" угрожает Украине. Поэтому проект нужно обсудить на встрече в "нормандском формате". 

Президент России Владимир Путин указывал на то, что наша страна выполнит все обязательства по газу перед Киевом, однако обсуждать газопровод в таком формате невозможно. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость277926
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Им надо переходить на более сильную наркоту, поголовье мож уменьшится.
Россия -Русь
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Володимир Зеленский созвал Верховную Раду Украины для срочного заседания по поводу легализации марихуаны.
Потому что становится всё сложнее на трезвую голову осознавать клоуну, что "Северный поток-2" будет достроен и запущен, да и всё происходящее проще воспринимать под укуркой.
Бункерный дед-Бидон
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Странно. Почему хохлоnugepaсты до сих пор не объявили перемогу?))) Что типо Зе договорился с Европой и унизил Россию? Они чего, умнеть чтоли стали? да нет, не похоже, как были тупыми пьяными быдл-рогулями, так и остались.
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