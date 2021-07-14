Лукашенко боится остаться изгоем: поведение главы Белоруссии объяснил эксперт

Лукашенко боится остаться изгоем: поведение главы Белоруссии объяснил эксперт
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Минске ждут от Запада приглашения к переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы наладить диалог с Западом. Даже миграционный кризис, который он спровоцировал на границе с ЕС, направлен на достижение этой цели. В этом убежден политолог, эксперт ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко всегда хотел "быть нужным Западу". Поэтому не торопился сближаться с Москвой, не признал российский Крым и независимую Абхазию, укреплял торговлю с Украиной. При этом постоянно напоминал Брюсселю, что он – "спасение Европы" от наплыва наркотиков, мигрантов.

Сейчас на фоне санкций ЕС Лукашенко демонстрирует Западу, что там получат, если он откажется стоять на страже их интересов. Фактически, также действовал президент Турции Реджеп Эрдоган, когда разыгрывал сирийскую карту и торговался с ЕС по вопросу мигрантов. Эрдоган показал ЕС что будет, если они станут слишком вмешиваться в дела Турции.

Лукашенко поступает аналогично: показывает свои возможности и ждет предложения начать переговоры.

"Лукашенко катастрофически боится остаться изгоем. Но он считает, что сможет также безнаказанно давить на всех, как и Эрдоган",

– пояснил эксперт в комментарии "Ленте.ру".

Ранее Евросоюз усилил меры против Белоруссии. Это произошло после принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. На фоне конфликта Минска с Брюсселем власти Литвы и Польши стали отмечать рост числа нелегалов из Африки и Ближнего Востока, которые проникают к ним через белорусскую границу. В Вильнюсе утверждают, что Минск делает это нарочно, и угрожают новыми санкциями. 

Источник: Лента.ру
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость278181
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Шаман
Югославия тоже любила заигрывать с западом и выпендриваться перед Москвой. И где она теперь?
Лукашенку если и примут на западе, то разве что в Гааге.
Как показал практика, в Югославии силовики и военные перешли красную черту по приказу Милошевича, которого волновало только удержание личной власти.
Гость277926
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По поведению это обычная старая проститутка которая уже ни кому не нужна но высокого о себе мнения и от злости гадит и на право и на лево.
Шаман
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Югославия тоже любила заигрывать с западом и выпендриваться перед Москвой. И где она теперь?
Лукашенку если и примут на западе, то разве что в Гааге.
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