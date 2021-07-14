Контакты Москвы с запрещенным "Талибаном" объяснили в МИДе

Контакты Москвы с запрещенным "Талибаном" объяснили в МИДе
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В России призывают не паниковать из-за обострения обстановки в Афганистане после

На встрече в Москве представители РФ и движения "Талибан" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) согласились, что будущее Афганистана должно стать предметом широких переговоров. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, дипломат Замир Кабулов.

По его словам, МИД РФ донес до талибов четкую позицию: Россия, как и мировое сообщество, считает неприемлемым восстановление в Афганистане исламского эмирата. Руководство "Талибана" в ответ сообщило, что для них как раз исламский эмират предпочтительнее, но они готовы обсуждать будущее устройство страны, в том числе с нынешними властями в Кабуле и другими представителями афганского общества, передает РИА "Новости".  

В Москве такой подход приветствуют и допускают, что талибы могут стать частью нового афганского руководства, разделив тем самым ответственность за будущее страны, социальное положение населения. Сейчас главное – сохранить госуправление и остановить войну.

При этом в России не видят повода для паники из-за сообщений, что под контроль "Талибана" переходят территории и объекты в Афганистане. По словам Кабулова, в Москве знали, что так будет после выхода из республики военных подразделений США. Но ситуация не критическая, передает "Общественная служба новостей".

США покидают Афганистан после 20-летнего пребывания там. По приказу из Вашингтона передислокация идет спешно, поэтому американцы оставляют на своих базах военное имущество, которое попадает в руки боевиков. Официальный Кабул уже потерял контроль над частью территорий. В связи с этим российские дипломаты частично эвакуированы в соседний Узбекистан. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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