Опытный госдеятель хорошо чувствует, куда дует политический ветер

Внезапная отставка главы украинского МВД Арсена Авакова наделала много шума. Мало кто ожидал, что министр положит на стол главы незалежных заявление об увольнении. Теперь в экспертном сообществе гадают, что могло сподвигнуть Авакова на такие действия. Некоторые не исключают, что дело пахнет жареным и вскоре в отставку отправится уже сам глава Украины Владимир Зеленский.



Такое мнение высказал известный политолог Алексей Мартынов. Эксперт предполагает, что решение об увольнении принадлежало самому Авакову. Мол, он понял, что корабль Зеленского вскоре пойдет ко дну, и решил заранее сбежать с продырявленного судна. По расчетам эксперта, уже к Новому году главнокомандующий украинцев оставит свой высокий пост, отмечает телеканал "360".

Впрочем, существуют и другие версии происходящего. Так, по мнению политолога Андрея Суздальцева, избавиться от Авакова мог сам Зеленский. Известно, что министр является ярким представителем гвардии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Аваков вел собственную политику и никому не подчинялся в администрации нового президента. Возможно, Зеленский принял такое решение, чтобы взять под личный контроль силовой блок на фоне стремительного падения его рейтингов.

По мнению видного эксперта в политических вопросах Руслана Бортникова, Авакова могли убрать на фоне изменения политического баланса у западных партнеров. Возможно, Украина решит перейти к рационализации отношений с Россией и при таком развитии событий персона Авакова будет нежелательной, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, ранее сенатор Сергей Цеков предположил, что скандально известному министру нашли замену в рядах партии "Слуга народа".