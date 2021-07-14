Сбежал до падения Зеленского: раскрыта возможная причина отставки Авакова

Сбежал до падения Зеленского: раскрыта возможная причина отставки Авакова
Фото: Hennadii Minchenko /Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Опытный госдеятель хорошо чувствует, куда дует политический ветер

Внезапная отставка главы украинского МВД Арсена Авакова наделала много шума. Мало кто ожидал, что министр положит на стол главы незалежных заявление об увольнении. Теперь в экспертном сообществе гадают, что могло сподвигнуть Авакова на такие действия. Некоторые не исключают, что дело пахнет жареным и вскоре в отставку отправится уже сам глава Украины Владимир Зеленский.

Такое мнение высказал известный политолог Алексей Мартынов. Эксперт предполагает, что решение об увольнении принадлежало самому Авакову. Мол, он понял, что корабль Зеленского вскоре пойдет ко дну, и решил заранее сбежать с продырявленного судна. По расчетам эксперта, уже к Новому году главнокомандующий украинцев оставит свой высокий пост, отмечает телеканал "360".

Впрочем, существуют и другие версии происходящего. Так, по мнению политолога Андрея Суздальцева, избавиться от Авакова мог сам Зеленский. Известно, что министр является ярким представителем гвардии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Аваков вел собственную политику и никому не подчинялся в администрации нового президента. Возможно, Зеленский принял такое решение, чтобы взять под личный контроль силовой блок на фоне стремительного падения его рейтингов.

По мнению видного эксперта в политических вопросах Руслана Бортникова, Авакова могли убрать на фоне изменения политического баланса у западных партнеров. Возможно, Украина решит перейти к рационализации отношений с Россией и при таком развитии событий персона Авакова будет нежелательной, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, ранее сенатор Сергей Цеков предположил, что скандально известному министру нашли замену в рядах партии "Слуга народа".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Вот новости свидомого укроСКОТА: под КуКуевом на поле площадью 60 тысяч квадратных метров аграрии высеяли герб УкроДУРКИ рекордного размера. Государственный символ 138 метров в ширину и более 245 метров длиной. Его площадь составляет более 338,5 квадратных метра. Герб гигантских размеров признали национальным рекордом ДУРины. Трезубец высадили с применением инновационных технологий ко Дню Независимости УРины.
Поэтому мы гречку не выращиваем по инновационным технологиям, а масштабно возим из России и это видно из космоса. Как и герб.
И ещё - - отремонтировали БТР образца 1971 г., 50 лет, времён СССР и Красной Армии ̷п̷о̷ ̷н̷а̷с̷т̷о̷я̷н̷и̷ю̷, видимо, ̷д̷у̷р̷а̷к̷о̷в̷ ̷и̷з̷ ̷И̷н̷с̷т̷и̷т̷у̷т̷а̷ ̷н̷а̷ц̷и̷о̷н̷а̷л̷ь̷н̷о̷й̷ ̷п̷а̷м̷я̷т̷и̷ для парада к юбилею Независимости. Чтобы, скорее всего, показать наивным гражданам, что враг будет разбит, а победа будет за нами. Конечно, а как иначе - с такой сокрушающей техникой.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость275780
Время расчищать конюшни, время травить тараканов и клопов, время включать мозги, время ставить скотов в стойло.
Вот новости свидомого укроСКОТА: под КуКуевом на поле площадью 60 тысяч квадратных метров аграрии высеяли герб УкроДУРКИ рекордного размера. Государственный символ 138 метров в ширину и более 245 метров длиной. Его площадь составляет более 338,5 квадратных метра. Герб гигантских размеров признали национальным рекордом ДУРины. Трезубец высадили с применением инновационных технологий ко Дню Независимости УРины.
Поэтому мы гречку не выращиваем по инновационным технологиям, а масштабно возим из России и это видно из космоса. Как и герб.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость278200
куда дует политический ветер Попутный ветер дует в жёпу
Убежать не успеет - грохнут эту фашистскую нерусскую МРАЗЬ!
Гость275780
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Время расчищать конюшни, время травить тараканов и клопов, время включать мозги, время ставить скотов в стойло.
Гость278200
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куда дует политический ветер Попутный ветер дует в жёпу
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