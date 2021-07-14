Участникам "Крымской платформы" пригрозили в Москве

Участникам "Крымской платформы" пригрозили в Москве
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Выводы будут сделаны жесткие, предупредили в РФ

Реакцию Запада на киевский проект "Крымская платформа" непременно оценят в Москве. Выводы будут сделаны "жесткие и принципиальные", пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в делегации РФ на заседании глав МИД стран ШОС.

В России не раз указывали на провокационный характер киевской инициативы. Не возникает сомнений, что некоторые западные страны ухватились за "Крымскую платформу" как за средство продвижения своей русофобской позиции. Учитывая, что этот проект абсолютно неприемлем для Москвы, она будет соответствующе реагировать на действия тех, как поддержит эту "затею Киева", указали в РФ.

Собрание сторонников "Крымской платформы" украинские власти запланировали на 23 августа. Приглашение на заседание Владимир Зеленский направил руководству ЕС, США, Канаде, Великобритании, Турции. Как сообщали в Киеве, многие подтвердили готовность участвовать в заседании, несмотря на недовольство Москвы. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прямо предупредил Турцию, что поддержка "Крымской платформы" будет рассматриваться как посягательство на территориальную целостность России.    

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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очередная клоунада--соберутся гиена европы(по Черчилу);приблудется трибалты;с угла вылезут лаврушники;подъедет какой то инглиш и возможно поедатель лягушножек;даже ёрдоган пришлёт яначира,будет гам--крик--вопли обиды-----освещать будут разные голоса "правды",дойч веле,белингакеты да и т.д.СЛОВОМ----ФАРС!
Гость277748
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