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В своей нашумевшей статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
российский лидер Владимир Путин указал на существующие в Незалежной
противоречия между простыми жителями и власть имущими. Данное утверждение
вызвало широкий резонанс. В Кремле решили дать дополнительные пояснения.
Так, официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что наш главнокомандующий "не расписывается за выбор украинцев". Глава России лишь констатирует тот факт, что зачастую украинские политики во время предвыборных кампаний вывешивают перед народом понятные им лозунги-завлекаловки.
К сожалению, позже выясняется, что громкие заявления были обычным популизмом. Дорвавшись до власти, политики тут же забывают свои обещания и начинают вести совсем другую игру, передает слова пресс-секретаря российского лидера РИА "Новости".
При этом Россию серьезно тревожит, что киевский режим по факту отдал Незалежную под управление внешних сил. Ряд высоких постов на Украине занимают люди, которые прежде должны пройти согласование у кураторов за пределами государства. Как отметил Песков, в своей статье Владимир Владимирович обратил особое внимание на эту проблему, пишет URA.RU.
К слову, недавно украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку статье нашего президента.
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Теперь питерский извращенец понял, что продолжать загонять народы в свою выгребную яму под название рос. империя, СССР или Россия с помощью кнута и палки не так уж просто, вот он вытащил пряник.
А палка имеет другой конец, которым начнут сильно бить питерскую крысу.
Россиянам надо понять 2 простых истины.
1. Украинцы больше не хотят и не будут жить в вашей выгребной яме под название рос. империя, СССР или Россия.
2. Украинцы будут ненавидеть россиян до тех пор пока россияне не уберутся ВОН с украинской земли как с Крыма так и с Донбасса.
Третьего не бывает.