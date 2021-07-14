В Кремле разъяснили слова Путина о противоречиях между народом и властями Украины

В Кремле разъяснили слова Путина о противоречиях между народом и властями Украины
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ситуацию прояснил Дмитрий Песков

В своей нашумевшей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" российский лидер Владимир Путин указал на существующие в Незалежной противоречия между простыми жителями и власть имущими. Данное утверждение вызвало широкий резонанс. В Кремле решили дать дополнительные пояснения.

Так, официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что наш главнокомандующий "не расписывается за выбор украинцев". Глава России лишь констатирует тот факт, что зачастую украинские политики во время предвыборных кампаний вывешивают перед народом понятные им лозунги-завлекаловки.

К сожалению, позже выясняется, что громкие заявления были обычным популизмом. Дорвавшись до власти, политики тут же забывают свои обещания и начинают вести совсем другую игру, передает слова пресс-секретаря российского лидера РИА "Новости".

При этом Россию серьезно тревожит, что киевский режим по факту отдал Незалежную под управление внешних сил. Ряд высоких постов на Украине занимают люди, которые прежде должны пройти согласование у кураторов за пределами государства. Как отметил Песков, в своей статье Владимир Владимирович обратил особое внимание на эту проблему, пишет URA.RU.

К слову, недавно украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку статье нашего президента.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость272339
Пожаловаться Ответить
Как же эта ботоксная крыса уже достала! Пусть сопоставит обещания данные своему народу с действительностью. А потом уж вякает!
Шаман
Пожаловаться Ответить
Ну а что, может и правда один народ, по крайней мере прозвище, которое придумали для тебя на украине - стало все чаще слышно и в России и в Беларуси. Да и рожи паразитов, что в кремле, что в правительстве Украины - так похожи, что без подписей и не отличить.
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Питерскую крысу загнали в угол.
Теперь питерский извращенец понял, что продолжать загонять народы в свою выгребную яму под название рос. империя, СССР или Россия с помощью кнута и палки не так уж просто, вот он вытащил пряник.
А палка имеет другой конец, которым начнут сильно бить питерскую крысу.
Россиянам надо понять 2 простых истины.
1. Украинцы больше не хотят и не будут жить в вашей выгребной яме под название рос. империя, СССР или Россия.
2. Украинцы будут ненавидеть россиян до тех пор пока россияне не уберутся ВОН с украинской земли как с Крыма так и с Донбасса.
Третьего не бывает.
1
новости партнеров
По теме

Путин посоветовал Зеленскому перечитать статью об Украине и подумать

Президент рассказал о начале работы по проекту "анти-Россия"

Россия решила догнать СССР… по производству самолетов

Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1739 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей