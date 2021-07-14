Ситуацию прояснил Дмитрий Песков

В своей нашумевшей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" российский лидер Владимир Путин указал на существующие в Незалежной противоречия между простыми жителями и власть имущими. Данное утверждение вызвало широкий резонанс. В Кремле решили дать дополнительные пояснения.



Так, официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что наш главнокомандующий "не расписывается за выбор украинцев". Глава России лишь констатирует тот факт, что зачастую украинские политики во время предвыборных кампаний вывешивают перед народом понятные им лозунги-завлекаловки.

К сожалению, позже выясняется, что громкие заявления были обычным популизмом. Дорвавшись до власти, политики тут же забывают свои обещания и начинают вести совсем другую игру, передает слова пресс-секретаря российского лидера РИА "Новости".

При этом Россию серьезно тревожит, что киевский режим по факту отдал Незалежную под управление внешних сил. Ряд высоких постов на Украине занимают люди, которые прежде должны пройти согласование у кураторов за пределами государства. Как отметил Песков, в своей статье Владимир Владимирович обратил особое внимание на эту проблему, пишет URA.RU.

К слову, недавно украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку статье нашего президента.