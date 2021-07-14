Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях
Ангела Меркель. Фото: Annegret Hilse/dpa/www.globallookpress.com
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Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве дала дополнительный козырь канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Теперь она сможет не только отбить "Северный поток-2", но и настоять на укреплении сотрудничества Европы с Россией. В этом убежден немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, Белый дом придерживается позиции, что все должны помогать Украине, которая ведет войну с Россией. Однако Берлин уже помог Киеву, как мог. Например, способствовал заключению транзитного договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2019 году. Но поступаться своими интересами ради других ФРГ не собирается.

В частности, поэтому Германия столь жестко отстаивает проект "Северный поток-2". А после саммита РФ-США у Меркель появились дополнительные аргументы:

"Почему американцы могут вести переговоры в Женеве, предлагать России сотрудничество во многих сферах, а Берлину этого делать нельзя? Есть очень много сфер, где можно договориться. Если США смогли договориться, то дайте немцам договориться за Европу с Россией. Вот такой разговор Меркель будет вести с Байденом",

– высказался Рар в беседе с "Украиной.ру".

Он также пояснил, почему глава Незалежной Владимир Зеленский не добился в Берлине ничего из анонсируемого ранее: ни по "Северному потоку-2", ни по Донбассу, ни по поставкам вооружений. По оценке политолога, украинский визит провалился из-за многочисленных заявлений Киева, что он может с помощью Вашингтона убедить Берлин поддержать его по всем вопросам.

"Этот напор (…) навредил украинской дипломатии. Надо было действовать деликатнее",

– прокомментировал эксперт.

Переговоры Меркель и Байдена запланированы в Вашингтоне на конец июля. Ожидалось, что примерно в этих числах Белый дом посетит и Зеленский, однако американская сторона перенесла встречу на более поздний срок.

Саммиту Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня 2021 года. Членов ЕС задел тот факт, что Вашингтон не согласовал план американского лидера по переговорам с главой РФ.

Фоторепортаж
Саммит Путина и Байдена в Женеве. Главное
Джо Байден. Фото: Michailidis/EUC/www.globallookpress.com Фото: Guo Chen/XinHua/www.globallookpress.com Фото: kremlin.ru/
Фото: kremlin.ru/ Фото: kremlin.ru/ Фото: kremlin.ru/ Фото: kremlin.ru/
Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Зеля с визгом и бульканьем провалился в свой гнилой деревенский сортир (мощный напор бандера)
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