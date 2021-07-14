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Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве дала дополнительный козырь канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Теперь она сможет не только отбить "Северный поток-2", но и настоять на укреплении сотрудничества Европы с Россией. В этом убежден немецкий политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, Белый дом придерживается позиции, что все должны помогать Украине, которая ведет войну с Россией. Однако Берлин уже помог Киеву, как мог. Например, способствовал заключению транзитного договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2019 году. Но поступаться своими интересами ради других ФРГ не собирается.
В частности, поэтому Германия столь жестко отстаивает проект "Северный поток-2". А после саммита РФ-США у Меркель появились дополнительные аргументы:
"Почему американцы могут вести переговоры в Женеве, предлагать России сотрудничество во многих сферах, а Берлину этого делать нельзя? Есть очень много сфер, где можно договориться. Если США смогли договориться, то дайте немцам договориться за Европу с Россией. Вот такой разговор Меркель будет вести с Байденом",
– высказался Рар в беседе с "Украиной.ру".
Он также пояснил, почему глава Незалежной Владимир Зеленский не добился в Берлине ничего из анонсируемого ранее: ни по "Северному потоку-2", ни по Донбассу, ни по поставкам вооружений. По оценке политолога, украинский визит провалился из-за многочисленных заявлений Киева, что он может с помощью Вашингтона убедить Берлин поддержать его по всем вопросам.
"Этот напор (…) навредил украинской дипломатии. Надо было действовать деликатнее",
– прокомментировал эксперт.
Переговоры Меркель и Байдена запланированы в Вашингтоне на конец июля. Ожидалось, что примерно в этих числах Белый дом посетит и Зеленский, однако американская сторона перенесла встречу на более поздний срок.
Саммиту Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня 2021 года. Членов ЕС задел тот факт, что Вашингтон не согласовал план американского лидера по переговорам с главой РФ.
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