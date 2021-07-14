На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран

Санкционное давление Запада на Минск, а также события в Республике после выборов президента в августе 2020 г. активизировали процесс создания Союзного государства России и Белоруссии. К такому выводу пришел декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

По его мнению, именно западные рестрикции в отношении властных структур Республики и ряда компаний и политический кризис в стране стали мощным толчком для интеграции двух государств. Они "встряхнули Союзное строительство", активизировали очень многие процессы, а также заставили говорить "не только об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, о проблемах безопасности, общей идеологии", считает эксперт.

Ученый уверен, что события после августа прошлого года в Минске и последующие санкции были направлены именно на разрушение процесса интеграции РФ и Белоруссии. С его точки зрения, отрыв Республики от России и являлся главной целью действий внешних игроков.

"Причем это была многоуровневая сложная игра, которая началась не 9 августа. Она проходила до того. Ослабление связей России и Белоруссии, дискредитация Союзного строительства была одной из важнейших предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Белоруссии", – цитирует РИА "Новости" декана.

Если бы к власти в стране пришли альтернативные политики, то о Союзном государстве вообще не пришлось бы говорить, более того, интеграционные процессы были бы свернуты вообще, убежден Гигин.

Эксперт призвал Москву и Минск готовиться к новому санкционному давлению на Россию и Белоруссию со стороны Запада.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принимал в Санкт-Петербурге своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Лидеры двух стран провели переговоры, которые продолжались пять часов и 20 минут. Главной темой их беседы была экономика и проблемы в сфере международной политики.

