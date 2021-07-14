Парфенов высмеял Киселева и русских эмигрантов за вопрос "чей Крым"

Парфенов высмеял Киселева и русских эмигрантов за вопрос "чей Крым"
Леонид Парфенов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист призвал сомневающихся поехать на полуостров и там вопрошать о его принадлежности

Известный журналист Леонид Парфенов раскритиковал украинских ура-патриотов и российских коллег, сбежавших в Незалежную и не поменявших гражданство, за вопрос "Чей Крым?", который ему задавали на каждом шагу в Киеве. Причем он был поражен именно россиянами-эмигрантами, вопрошавшими о принадлежности полуострова с еще большим энтузиазмом, чем жители украинской столицы.

Значительную долю сарказма Парфенов посвятил Евгению Киселеву, которому давал интервью.

""Чей Крым?!" Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается", – сказал журналист.

Он отметил, что украинским "патриотическим пропагандистам" мало того, что ты не ходишь по Москве с хештегом "КрымНаш", ты обязан им предъявить хештег "КрымВаш", словно это ПЦР.


Между тем, подчеркнул Парфенов, такой вопрос не задают даже пограничники, когда въезжаешь на территорию Незалежной.

"Но русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины!" – заметил автор цикла "Намедни".

Он напомнил, что вопрос о Крыме в соборной задают уже семь лет и, вероятно, всякий раз при этом видят перед собой президента РФ Владимира Путина.

""Чей Крым?". Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева", – резюмировал Парфенов.

В довершении журналист разместил видео общения Киселева и экс-президента Украины Виктора Януковича на теннисном корте. На нем, как отметил Парфенов, "большие толстые дяди", весьма довольные друг другом, пожимают руки и все у них хорошо.

Он предложил Киселеву и Януковичу вместе приехать в Крым и там задать вопрос, чей же полуостров.

Источник: Телеграм-канал
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Бункерный дед-Бидон
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Назвался груздем- полезай в кузов! Или тебе там быстро, rондону, пи3делей нацики погавешают
Гость278361
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Как, дождевик стал "Крым нашевцем"!? И там (на дожде) ему кислород перекрыли?
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