У Лукашенко раскрыли истинное содержание переговоров с Путиным

Правительствам двух стран дали поручение

Подробности о встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным раскрыла пресс-секретарь Батьки Наталья Эйсмонт.

Она опровергла слухи о том, что встреча была экстренной, которые ранее появились в СМИ. По словам Эйсмонт, переговоры были запланированы еще 1 июля – главы двух стран договорились об этом по телефону.

По итогам встречи, где обсуждались как вопросы экономики и борьбы с коронавирусом, так и международная политика, правительствам РФ и Белоруссии поручили разработать план совместного ответа на санкции Запада.

Кроме того, Эйсмонт сообщила, что главы двух стран скоро проведут заседание госсовета Союзного государства. Речь идет об осени, конкретная дата пока не названа. Об этом сообщает Белта.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Петербурге и длились более пяти часов. Ранее эксперт заявил, что процесс создания Союзного государства может активизироваться на фоне западных санкций.