У Лукашенко раскрыли истинное содержание переговоров с Путиным

У Лукашенко раскрыли истинное содержание переговоров с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительствам двух стран дали поручение

Подробности о встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным раскрыла пресс-секретарь Батьки Наталья Эйсмонт.

Она опровергла слухи о том, что встреча была экстренной, которые ранее появились в СМИ. По словам Эйсмонт, переговоры были запланированы еще 1 июля – главы двух стран договорились об этом по телефону.

По итогам встречи, где обсуждались как вопросы экономики и борьбы с коронавирусом, так и международная политика, правительствам РФ и Белоруссии поручили разработать план совместного ответа на санкции Запада.

Кроме того, Эйсмонт сообщила, что главы двух стран скоро проведут заседание госсовета Союзного государства. Речь идет об осени, конкретная дата пока не названа. Об этом сообщает Белта.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Петербурге и длились более пяти часов. Ранее эксперт заявил, что процесс создания Союзного государства может активизироваться на фоне западных санкций.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость278200
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Этот презервативдент лука как, suka, чемодан без ручки и бросить нельзя и тащить уже надоело.
Гость277339
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Лукашенко <цензура> и подумать страшно как он предаст свой народ...
ГостьСС
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На Ютюбе ролики протокольной части. Лукашенко рассказывает про покушение на депутата. Есть контора, которая придумывает, организовывает, сама и раскрывает все покушения. Раньше рассказывал, как хотели отрезать язык теле-полит-клеветнику. Все знают, как эта контора называется. Путин не вдохновился. Цена на газ осталась прежней,
ГостьА
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Какие слухи? Песков сказал накануне, что этой встречи в графике Путина не было. Более пяти часов говорили об экономике, короновирусе и международных отношениях. С экономикой в РБ все о,кей, короновируса нет, Лукашенко говорил, что вирус никто не видит. В международных делах тоже все о,кей. Так о чем говорили? Мадам Эйсмонт молчит, как партизанка на допросе.
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