В отечественный флот поступают современные образцы вооружения и военной техники, в том числе высокоточное оружие большой дальности

Россия и впредь будет жестко пресекать любые провокации у своих границ наподобие ситуации с эсминцем Defender Военно-морских сил Соединенного Королевства в Черном море. Об этом в интервью "Российской газете" предупредил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

При этом, подчеркнул он, Москва не станет учитывать государственную принадлежность нарушителя.

"Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил", – отметил Попов.

Он напомнил о заявлениях представителей британских властей по ситуации с эсминцем, которые подразумевают, что провокации со стороны королевского флота в территориальных водах РФ не исключены и в будущем.

По словам Попова, британские моряки осознанно провоцировали наших военнослужащих, однако они правомерно пресекли подобные действия.

Также замсекретаря Совбеза сообщил о том, что Россия наращивает в войсках количество высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал".

Напомним, инцидент в Черном море с эсминцем Defender произошел 23 июня. Тогда "британец" на три километра зашел вглубь наших территориальных вод вблизи мыса Фиолент в Крыму. Российский патрульный корвет Черноморского флота "Павел Державин" и Су-24М предупредительными выстрелами вынудили англичан развернуться и уйти прочь.

А вчера Госпогранслужба Украины выпустила релиз, в котором описала, к каким хитростям и уловкам якобы прибегали наши корабли во время слежки за судами, участвовавшими в масштабных военно-морских учениях НАТО и Незалежной Sea Breeze-2021 в регионе.

