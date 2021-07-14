За отставкой Авакова стоят власти США - экс-премьер Украины

За отставкой Авакова стоят власти США - экс-премьер Украины
Арсен Аваков. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Политик считает, что и кандидатуру будущего главы МВД также подсказали Зеленскому из-за океана

За увольнением главы МВД Украины Арсена Авакова могут стоять американские власти. Такую точку зрения высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире телеканала "Звезда".

Более того, один из лучших, согласно опросам украинцев, руководителей кабмина считает, что и кандидатура на должность министра внутренних дел в лице Дениса Монастырского также была согласована президентом Владимиром Зеленским с Вашингтоном.

"Аваков подал заявление об отставке. Сделано это было, как я понимаю, под давлением Зеленского, а он получил эту команду от американцев. Аваков является одиозной фигурой. Поэтому такой сценарий реален", – сказал Николай Янович.

По его словам, решения о назначении или отставке фигуры такого ранга, как глава МВД, на сегодняшний момент времени никаким Зеленским или самим Аваковым не принимаются. Азаров напомнил, что сейчас в Киеве находится посланец Белого дома "генерал-губернатор, временно исполняющий обязанности", а точнее временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент, который "получил инструкции и их реализует в жизнь".

Экс-премьер убежден, что представитель пропрезидентской партии в Верховной раде "Слуга народа" пан Монастырский, возглавляющий в парламенте комитет о правоохранительной деятельности, будет послушно выполнять требования из-за океана.

"Человек без лица и имени, биографии", – подчеркнул Азаров.

Накануне член Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление Авакова об отставке, высказал точку зрения, что сделал он это ровно для того, чтобы его упросили остаться на своем посту. Впрочем, среди других возможных причин ухода непотопляемого министра он назвал собранный на него компромат по личной просьбе Зеленского или простое желание побыстрее покинуть кресло, поскольку в стране назрела горячая ситуация.

Последний вариант поддержал политолог Алексей Мартынов. По его мнению, скоро корабль президента пойдет ко дну, поэтому Аваков заранее дал деру с продырявленного судна.

На всякий случай добавим, что глава МВД был первым, с кем на Украине встретился американский смотрящий Кент, о чем министр тут же сообщил в своем "Инстаграме", опубликовав для верности еще совместное фото.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость272339
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Гость272718
Давай по честнаку. Возьми статистику по экономике Украины за время правления Янука и Азарова. Она начала подниматься после провалов либеральных, прозападных воров в лице Тимошенко и Ющенко. Далее - очередная революция и опять либеральные воры, только теперь по крупному. Продали и загнали страну в долги, создали по сути параллельную армию отмороженных и вооружённых нациков. Я не думаю что Азаров и Янук чистые на руку. Но Азаров был управленцем, а все новые - обычными клоунами и ворами. Вот и смотри. По теме приютили - нет, спасли от убийства. Которое твоя текущая власть планировала.
К сожалению, фрики, рос.
нацики поговорить не дадут. А жаль! Ведь есть о чём.
Гость007
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Очередная украинская майданная <цензура> переезжает в США. А вы думали, шо Авакян спит и думает о ридной Краине? Щаззз. Он на баранах заработал бабки, а жить с детками и внуками будет в США, как и Яйценюх и прочая пупырчатая <цензура>. Думаете хоть один майданутый понял, что его извращенно поимели? Нет, скотинка будет верещать про врага Россию, а враг он на его шее. Тупые...
Гость272339
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Гость277804
А к "вашему" толпы пенсов с транспарантами пришли, которых "ваши" газом опрыскали, че ты тут вещаешь про "отбраные пенсии", у нас они хотябы есть, а у вас их тупо нет.
Это, про пенсии ты откуда взял? Есть маленькие, есть достойные. А, что? Кто сколько налогов платил, столько и получает. А у вас не так?
Гость272339
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Гость277804
А к "вашему" толпы пенсов с транспарантами пришли, которых "ваши" газом опрыскали, че ты тут вещаешь про "отбраные пенсии", у нас они хотябы есть, а у вас их тупо нет.
А твои могут прийти?
Гость272339
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Гость273217
"меня готовили стать субъектом России (губернией)" - ну а в результате ты стал выгребной ямой, куда свои помои сливает ЕС и СШП. Ты этого же хотел.
Не стал!!!
Гость272339
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Гость272339
Сорри. Добавлю. Ты последние 30 лет или с 2014 года встаёшь с колен. Насколько встал? Ваш обещал пенсионный возраст не повышать. Не повысил?
Извиняюсь. Пишу на телефоне. Просто мы живём примерно одинаково. Пенсионеры вычеркнуты из истории страны. Минимальная зарплата у нас немного, но выше. Но не пойму! Твоя страна богата, правда? А ты? Уровень доходов +/-. Так о чём ты? У вас воруют даже больше, при мнимом порядке. А то, что Азаров специалист, ну ты не прав. Говорить берите лопаты и едьте на огороды - это конечно слова "державного" мужа! Все интересно в этом мире! Но и ты и я "лохи" в своем государстве. Ничего личного.
Гость277804
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Гость272339
Сорри. Добавлю. Ты последние 30 лет или с 2014 года встаёшь с колен. Насколько встал? Ваш обещал пенсионный возраст не повышать. Не повысил?
А к "вашему" толпы пенсов с транспарантами пришли, которых "ваши" газом опрыскали, че ты тут вещаешь про "отбраные пенсии", у нас они хотябы есть, а у вас их тупо нет.
Гость273217
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Гость272339
Давай по честнаку. Я согласен. У тебя нет прозападных в управлении государством, правда? У меня были пророссийкие. Министр обороны, глава СБУ и т.д. меня готовили стать субъектом России (губернией). Я этого не хочу. Это отдельный вопрос.
"меня готовили стать субъектом России (губернией)" - ну а в результате ты стал выгребной ямой, куда свои помои сливает ЕС и СШП. Ты этого же хотел.
Гость272339
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Гость272339
Давай по честнаку. Я согласен. У тебя нет прозападных в управлении государством, правда? У меня были пророссийкие. Министр обороны, глава СБУ и т.д. меня готовили стать субъектом России (губернией). Я этого не хочу. Это отдельный вопрос.
Сорри. Добавлю. Ты последние 30 лет или с 2014 года встаёшь с колен. Насколько встал? Ваш обещал пенсионный возраст не повышать. Не повысил?
Гость272339
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Гость272718
Давай по честнаку. Возьми статистику по экономике Украины за время правления Янука и Азарова. Она начала подниматься после провалов либеральных, прозападных воров в лице Тимошенко и Ющенко. Далее - очередная революция и опять либеральные воры, только теперь по крупному. Продали и загнали страну в долги, создали по сути параллельную армию отмороженных и вооружённых нациков. Я не думаю что Азаров и Янук чистые на руку. Но Азаров был управленцем, а все новые - обычными клоунами и ворами. Вот и смотри. По теме приютили - нет, спасли от убийства. Которое твоя текущая власть планировала.
Давай по честнаку. Я согласен. У тебя нет прозападных в управлении государством, правда? У меня были пророссийкие. Министр обороны, глава СБУ и т.д. меня готовили стать субъектом России (губернией). Я этого не хочу. Это отдельный вопрос.
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