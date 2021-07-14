Политик считает, что и кандидатуру будущего главы МВД также подсказали Зеленскому из-за океана

За увольнением главы МВД Украины Арсена Авакова могут стоять американские власти. Такую точку зрения высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире телеканала "Звезда".

Более того, один из лучших, согласно опросам украинцев, руководителей кабмина считает, что и кандидатура на должность министра внутренних дел в лице Дениса Монастырского также была согласована президентом Владимиром Зеленским с Вашингтоном.

"Аваков подал заявление об отставке. Сделано это было, как я понимаю, под давлением Зеленского, а он получил эту команду от американцев. Аваков является одиозной фигурой. Поэтому такой сценарий реален", – сказал Николай Янович.

По его словам, решения о назначении или отставке фигуры такого ранга, как глава МВД, на сегодняшний момент времени никаким Зеленским или самим Аваковым не принимаются. Азаров напомнил, что сейчас в Киеве находится посланец Белого дома "генерал-губернатор, временно исполняющий обязанности", а точнее временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент, который "получил инструкции и их реализует в жизнь".

Экс-премьер убежден, что представитель пропрезидентской партии в Верховной раде "Слуга народа" пан Монастырский, возглавляющий в парламенте комитет о правоохранительной деятельности, будет послушно выполнять требования из-за океана.

"Человек без лица и имени, биографии", – подчеркнул Азаров.

Накануне член Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление Авакова об отставке, высказал точку зрения, что сделал он это ровно для того, чтобы его упросили остаться на своем посту. Впрочем, среди других возможных причин ухода непотопляемого министра он назвал собранный на него компромат по личной просьбе Зеленского или простое желание побыстрее покинуть кресло, поскольку в стране назрела горячая ситуация.

Последний вариант поддержал политолог Алексей Мартынов. По его мнению, скоро корабль президента пойдет ко дну, поэтому Аваков заранее дал деру с продырявленного судна.

На всякий случай добавим, что глава МВД был первым, с кем на Украине встретился американский смотрящий Кент, о чем министр тут же сообщил в своем "Инстаграме", опубликовав для верности еще совместное фото.

