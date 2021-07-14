Гость с берегов Днепра вспомнил о короткой истории русского города в составе УССР

Скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк, любящий задавать на большой пресс-конференции президента РФ провокационные вопросы Владимиру Путину, в эфире "Эха Москвы" своеобразно отреагировал на статью лидера России о Незалежной.

Сначала работающий в российской столице от агентства УНИАН пан Цымбалюк съязвил по поводу написания союза в/на Украине. А потом заметил, что в публикации Путина есть якобы претензии Москвы на возвращение ей исторических земель России, доставшихся Незалежной после распада СССР. И тут знаток с берегов Днепра заговорил об украинском прошлом Таганрога.

Журналисты "Эха Москвы" подпели киевскому гостю, напомнив, что в 20-х годах прошлого века этот город вошел в состав УССР. Воодушевленный такой поддержкой пан Цымбалюк выдвинул требования Москве.

"Владимир Владимирович решил обсудить прохождение границ, подвигать их немножко. И я так думаю, что первый раунд будет называться Таганрог. Это Украина. Когда же мы получим исконно украинские территории обратно?" – вопрошал журналист.

В российском сегменте Сети обратили внимание на этот спич и позволили себе немного поучить истории киевского гостя.

"Московский корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк призывает Россию уйти, с чем она пришла и отдать Украине ее Таганрог. Вот бы Петр I, основавший Таганрог, удивился, узнав, что он был украинским царем", – с иронией написал автор "Голос Мордора" в "Твиттер".



Пользователи в комментариях посмеялись над Цымбалюком и его познаниями в истории, посоветовав тому вернуться уже на родину (орфография и пунктуация приведены оригиналов – ред.).

"А Роман не слишком засиделся у агрессора за пазухой? Пусть валит домой, убогий, в свою Незалежную! Таганрог ему отдать! Допрыгаются, уроды, что с одной Жмеринкой останетесь! Достали", – возмутилась Светалина.

"Пётр Первый не удивился бы, а скорее всего удивил Цымбалюка дыбой", – считает Владимир Грин.

"Не великорагульское это дело историю учить. Хотя, они себе какую хошь историю придумают", – заметила Маша Иванова.

"Петро Перший щирый хохол", – сыронизировал Evgen1972.

"Таганрог не принадлежал Украине. Он был одним из требований УССР за вхождение в Союз. И должен был быть присоединен к... Донецкой области со столицей в Луганске. Цимбалюк традиционно в котле", – подчеркнул Terramorpher.

Добавим, что на Украине есть один ярый "возвращатель" Незалежной российских земель – депутат-хамелеон, сидящий сейчас в Верховной раде от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. Этот украинский хулиган в ПАСЕ мечтает "захватить" всю Кубань.

