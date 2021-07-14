Он назвал бесперспективными разные политические платформы и международные учения

Североатлантический блок мог бы помочь Украине "вернуть" Крым, однако одних совместных учений и саммитов явно недостаточно. Об этом заявил экс-начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире ютуб-канала "Апостроф".

Генерал комментировал прошедшие недавно международные натовско-украинские учения в Черном море Sea Breeze-2021 и задался вопросом, помогут ли они в "возвращении" полуострова.

""Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада… Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", – сказал Вовк.

Он счел "Крымскую платформу" бесперспективным мероприятием, как и другие подобные площадки. По его мнению, исключительно военное вмешательство стран НАТО поможет Незалежной.

"Если США выводят свои войска, Великобритания – свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю – вот, что нам поможет", – резюмировал генерал.

Напомним, ранее сегодня замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов предупредил представителей Запада, что Россия будет жестко отвечать на все провокации в Черном море вне зависимости от гражданства кораблей, которые их совершают. Он дал понять, что у российских Вооруженных сил на это достаточно средств.

