На Украине потребовали компенсировать потерю 450 миллионов из-за "Турецкого потока"

На Украине потребовали компенсировать потерю 450 миллионов из-за "Турецкого потока"
Фото: Gazprom/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
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Каждый год Незалежная будет лишена 10-12 миллиардов кубометров транзита газа

Украине следует обратиться к Евросоюзу с требованием возместить убытки от потери части транзита газа через "Турецкий поток". Об этом заявила глава киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук в своем материале для "Укринформ".

По ее мнению, в случае если Германия даст Украине денег за "Северный поток – 2", этого будет недостаточно. 

Эксперт указала на то, что недавно труба соединилась на венгерско-сербском участке. Он заработает лишь осенью. После чего в Будапешт сможет поступать российское голубое топливо через Сербию и Болгарию в обход Незалежной. 

Ищук подчеркнула, что Киев лишится 10-12 миллиардов кубометров перекачки газа в год, что равно 450 млн долларов. Эксперт пожаловалась, что сейчас через ее страну лишь Кишинев на юге получает голубое топливо. Если другие российские газопроводы, уже существующие, загрузят по полной, то украинская ГТС останется лишь с одной функцией – в качестве поддерживающей трубы в случае, если другим странам потребуется больше газа, или одна из труб временно не будет работать.

Ищук считает, что Киев должен потребовать от ЕС решить вопрос с компенсацией, а также оптимизацией украинской трубы после 2024 года. 

Тем временем "Газпром" не спешить увеличивать транзит по ГТС Незалежной и не бронирует дополнительные мощности, хотя Европа испытывает дефицит голубого топлива, цены на который растут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал снабжать его страну российским газом еще 15 лет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость273052
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Какая же сладко слушать визг усраинских крыс, загнанных в угол! :)
Гость272558
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СРАНАЯ УСРАИНА - ПОЗОРИЩЕ - ВСЕ СМЕЮТСЯ НАД ЭТОЙ ОБДОЛБАННОЙ НЕДОстраны - НАРОД УСРАИНЫ вы КОГО ВЫБИРАЕТЕ ВО ВЛАСТЬ????? ЗА 7 ЛЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДЛЯ СВОЕЙ страны ЭТИ УБЛЮДКИ ВО ВЛАСТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ - ПАРАША НАЖИЛСЯ И ЩАС ЭТОТ ЧМОКЛОУН НАЖИВАЕТСЯ
Гость277371
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Тетенька! Дайте воды попить, а то так спать хочется, что переночевать негде!
гость
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Хохлы огромный лошажьий член вам во все дыры пока не сдохните, ублюдки. И вместо креста по члену на могилку, мразям.
Гость275694
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Украинцы должны потребовать компенсации у Евросоюза.

Евросоюз должен отправить украинцев куда-то в область шаровар.

Всё нормально, это правила игры такие.
Гость278390
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Мне хохлы должны за инвестиции при сссре, когда в них деньги вкладывали, обворовывая меня, родителей и дедов.
Гость273810
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смешные такие, все требуют да требуют у всех что то.
а сами них из себя не представляют)
дбл блд !!!
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