Каждый год Незалежная будет лишена 10-12 миллиардов кубометров транзита газа

Украине следует обратиться к Евросоюзу с требованием возместить убытки от потери части транзита газа через "Турецкий поток". Об этом заявила глава киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук в своем материале для "Укринформ".

По ее мнению, в случае если Германия даст Украине денег за "Северный поток – 2", этого будет недостаточно.

Эксперт указала на то, что недавно труба соединилась на венгерско-сербском участке. Он заработает лишь осенью. После чего в Будапешт сможет поступать российское голубое топливо через Сербию и Болгарию в обход Незалежной.

Ищук подчеркнула, что Киев лишится 10-12 миллиардов кубометров перекачки газа в год, что равно 450 млн долларов. Эксперт пожаловалась, что сейчас через ее страну лишь Кишинев на юге получает голубое топливо. Если другие российские газопроводы, уже существующие, загрузят по полной, то украинская ГТС останется лишь с одной функцией – в качестве поддерживающей трубы в случае, если другим странам потребуется больше газа, или одна из труб временно не будет работать.

Ищук считает, что Киев должен потребовать от ЕС решить вопрос с компенсацией, а также оптимизацией украинской трубы после 2024 года.

Тем временем "Газпром" не спешить увеличивать транзит по ГТС Незалежной и не бронирует дополнительные мощности, хотя Европа испытывает дефицит голубого топлива, цены на который растут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал снабжать его страну российским газом еще 15 лет.