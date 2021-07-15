Киев предупредили об опасности "Крымской платформы"

Киев предупредили об опасности "Крымской платформы"
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Украина рискует развязать новую холодную войну

Украине стоит вернуться к здравому смыслу и отказаться от проведения "Крымской платформы", что является самой настоящей "опасной авантюрой". Так считает экс-замглавы министра обороны Греции Костас Исихос.

Бывший политик с группой греческих деятелей ранее отправил своему президенту Катерине Сакелларопулу письмо, в котором попросили отказаться от приглашения Киева поучаствовать в саммите по "возвращению" Незалежной Крыма. Костас указал на то, что организаторы мероприятия хотят развязать новую холодную войну. 

По мнению экс-политика, среди украинцев много тех, кто хочет восстановить отношения с Россией. Он добавил, что "Крымская платформа" "приведет к тупиковой политике". Костас понадеялся, что народ Незалежной вернется к здравому смыслу, а потом голос разума превозобладает и в умах политиков страны. 

Бывший чиновник подчеркнул, что власти Украины – это заложники и жертвы американцев, кем ранее были некоторые другие страны Восточной Европы. 

Костас добавил, что политики этой страны испытывают стокгольмский синдром, считая, что страна находится в безопасности, хотя на самом деле она стала заложницей гегемонии США. 

Саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа 2021 года. Киев позвал зарубежных партнеров присоединиться. В их числе – Турция, США, а также ЕС. 

Ранее в МИД РФ отметили, что реакцию Запада на саммит Москва оценит и даст жесткий ответ при необходимости. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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