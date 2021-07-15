Верховная Рада освободила Авакова от должности главы МВД

Министр трудился на высоком посту целых семь лет

Украинские депутаты приняли отставку непотопляемого руководителя МВД Незалежной Арсена Авакова.

За то, чтобы уволить Авакова с высокого поста, высказался 291 депутат. Минимум, который был необходим для осуществления подобного шага – 226 голосов, пишет РИА "Новости".

Как отмечает издание URA.RU, серьезное для внутренней и внешней политики Незалежной решение было принято в четверг, 15 июля.

К слову, недавно экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров заявил, что за отставкой Авакова стоят американские власти.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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