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Украинские депутаты приняли отставку непотопляемого руководителя МВД Незалежной Арсена Авакова.
За то, чтобы уволить Авакова с высокого поста, высказался 291 депутат. Минимум, который был необходим для осуществления подобного шага – 226 голосов, пишет РИА "Новости".
Как отмечает издание URA.RU, серьезное для внутренней и внешней политики Незалежной решение было принято в четверг, 15 июля.
К слову, недавно экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров заявил, что за отставкой Авакова стоят американские власти.
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