Министр трудился на высоком посту целых семь лет

Украинские депутаты приняли отставку непотопляемого руководителя МВД Незалежной Арсена Авакова.



За то, чтобы уволить Авакова с высокого поста, высказался 291 депутат. Минимум, который был необходим для осуществления подобного шага – 226 голосов, пишет РИА "Новости".

Как отмечает издание URA.RU, серьезное для внутренней и внешней политики Незалежной решение было принято в четверг, 15 июля.

К слову, недавно экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров заявил, что за отставкой Авакова стоят американские власти.