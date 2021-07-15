На портале mos.ru открылся раздел об электронном голосовании

Принять участие в выборах дистанционно можно с 17 по 19 сентября этого года

Москвичи смогут проголосовать на выборах-2021 как на традиционных избирательных участках, так и дистанционно. О том, как пройдет электронное голосование и как обеспечивается безопасность процесса, рассказывает специальный проект на портале mos.ru.

Электронное голосование в Москве пройдет в то же время, что и в целом по стране: с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября 2021 года. Сделать выбор онлайн смогут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Уточнить этот момент и узнать, как получить полную учетку, можно здесь.

Желающие проголосовать дистанционно должны предварительно зарегистрироваться. Регистрация на электронное голосование будет открыта с 2 августа по 13 сентября. Получить цифровой бюллетень можно будет не ранее 8 утра 17 сентября из любой точки мира, где есть интернет.

В этом году россияне выбирают депутатов Государственной Думы VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит выбрать представителей в Московскую городскую думы, а жители района Щукино примут участие в выборах муниципальных депутатов.