Спикер Госдумы высказался после статьи Путина о единстве народов

Президент России Владимир Путин в своей статье об историческом единстве россиян и украинцев начал честный разговор. Важно, чтобы его услышали и ответили столь же честно, не размениваясь на сиюминутные политические моменты. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Миллионы людей на Украине прекрасно понимают, что местные власти сейчас ведут разрушительную политику. Историческое народное единство они променяли на преклонение перед западными идеологами, превращающими Украину в проект "анти-Россия".

В основе этой идеологии – ненависть и озлобление. Это крайне зыбкая почва для существования суверенного государства, уверен Володин.

"Это – гнилая политика. А как говорил Александр Исаевич Солженицын, "с гнилым дуплом дерево не стоит",

– пишет Володин в своем телеграм-канале. За украинцев сейчас больно и обидно. Но утешает, что текущий момент пройдет, а родство, живущее в памяти и сердцах жителей России и Украины, останется. С этой мыслью, высказанной Путиным, Володин совершенно согласен. Он допускает, что найдутся люди, которые воспринимают сегодня слова о единстве народов двух стран в штыки. Но также есть и те, кто разделяет эту точку зрения.

"Многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине – решать ее гражданам",

– подчеркнул Вячеслав Володин.

Аналитическая статья В.Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликована на сайте Кремля на двух языках.