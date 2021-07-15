Володин: Россия не станет анти-Украиной

Володин: Россия не станет анти-Украиной
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы высказался после статьи Путина о единстве народов

Президент России Владимир Путин в своей статье об историческом единстве россиян и украинцев начал честный разговор. Важно, чтобы его услышали и ответили столь же честно, не размениваясь на сиюминутные политические моменты. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Миллионы людей на Украине прекрасно понимают, что местные власти сейчас ведут разрушительную политику. Историческое народное единство они променяли на преклонение перед западными идеологами, превращающими Украину в проект "анти-Россия".

В основе этой идеологии – ненависть и озлобление. Это крайне зыбкая почва для существования суверенного государства, уверен Володин.

"Это – гнилая политика. А как говорил Александр Исаевич Солженицын, "с гнилым дуплом дерево не стоит",

– пишет Володин в своем телеграм-канале. За украинцев сейчас больно и обидно. Но утешает, что текущий момент пройдет, а родство, живущее в памяти и сердцах жителей России и Украины, останется. С этой мыслью, высказанной Путиным, Володин совершенно согласен. Он допускает, что найдутся люди, которые воспринимают сегодня слова о единстве народов двух стран в штыки. Но также есть и те, кто разделяет эту точку зрения.

"Многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине – решать ее гражданам",

– подчеркнул Вячеслав Володин.

Аналитическая статья В.Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликована на сайте Кремля на двух языках. 

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Пожаловаться Ответить
Гость278339
Быдло это ты и твои предки,
у которых даже извилин не хватило для того что бы придумать название своей стране,
а стырить его у Киевской Руси.
Володин: Россия не станет анти-УРиной, она станет её ПАЛАЧОМ!Это ФАКТ! ХохлоДУРКА должна быть УНИЧТОЖЕНА!
Гость278339
Пожаловаться Ответить
Россия -Русь
Русский Крым и Донбасс без хохлобыдла прекрасен!!
Быдло это ты и твои предки,
у которых даже извилин не хватило для того что бы придумать название своей стране,
а стырить его у Киевской Руси.
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Русский Крым и Донбасс без хохлобыдла прекрасен!!
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Хохлосвиньи, уйопывайте с тем , с чем пришли.
Гость278339
Пожаловаться Ответить
Имперская жажда к власти и прибавлению территорий привела Россию и её кремлёвскую шайку к международному преступлению, а именно воровства украинской земли, как Крыма так и Донбасса.
Тем самым она уже стала анти-Украиной и мировым агрессором.
Россиянам надо запомнить 2 простые истины!
1. Своей агрессией вы всё сделали для того чтобы Украина больше никогда не была вашей окраиной, а украинцы вашими вассалами и рабами.
2. Ненависть между украинцами и россиянами будет продолжаться до тех пор пока вы не уберётесь ВОН с украинской земли. Иного пути нет.
1
новости партнеров
По теме

Санкции Запада вынуждают Лукашенко активизировать процесс создания Союзного государства

На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1742 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей