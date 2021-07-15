Американцы начали формировать в Киеве новую команду

Отставка Арсена Авакова, возглавлявшего МВД Украины со времен свержения президента Виктора Януковича, может означать, что в Киеве готовится новый военный переворот. Такое предположение сделал замдиректора российского Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его оценке, Вашингтон не устраивает нынешняя ситуация на Украине, и он вполне может вернуться к старым рецептам, отработанным еще в 1960х годах на Латинской Америке, – создание управляемой системы через военную хунту.

"Не исключаю, (…) что американцы затеяли переконфигурирование украинской власти, и Аваков ушел, чтобы в дальнейшем противопоставить себя команде Зеленского",

– высказался эксперт в комментарии РИА "Новости". Он обратил внимание, что как раз накануне отставки Аваков встречался в Киеве с американским дипломатом.

Аваков написал неожиданное заявление об отставке 13 июля. Некоторые эксперты предположили, что он договорился о другой должности, и его уход был согласован с президентом Владимиром Зеленским. Однако сомнение в этой гладкой версии вызывает приписка, сделанная экс-министром от руки. "Честь имею!" – написал он.

В четверг, 15 июля, Верховная рада большинством голосов одобрила прошение главы МВД о сложении полномочий. После этого Аваков оставил странную запись на своей странице в соцсети.

Накануне в Киеве тысячи ветеранов МВД устроили погром, требуя пересчета пенсий.