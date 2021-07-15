Сохранение климата станет предлогом для сближения России и США

У визита Керри в РФ могут быть тайные причины

Теплый прием, который оказали в Москве спецпредставителю Белого дома по климату Джону Керри, вызвали в СМИ различные толки. Некоторые вспомнили о давнем знакомстве американского дипломата с российским руководством, а кто-то строит и вовсе конспирологические версии.

Действительно, многие обратили внимание, что именно Керри стал первым представителем администрации Джо Байдена, посетившим Россию. И встретился он не только со своим российским коллегой, курирующим вопросы климатических изменений, Русланом Эдельгериевым, но и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. И даже президент РФ Владимир Путин нашел время поговорить с Керри по телефону.

Причина такого внимания к гостю из-за океана может быть в том, что климатической повесткой очень легко прикрыть курс на сближение двух стран. Как отмечает "Взгляд", Демократическая партия США всегда была за "зеленых" и готова была сотрудничать с Москвой в этом направлении даже на фоне сильных политических разногласий. Для России тема охраны природы сейчас становится особенно важна на фоне новых европейских правил по углеродному следу. Соответственно, никто не упрекнет руководство двух стран за наращивание сотрудничества в сфере экологии.

А под прикрытием климатической повестки можно решать и другие важные вопросы самого высокого уровня. Возможно, поэтому опытный дипломат Керри и был назначен на эту должность. И поэтому он весной случайно столкнулся с Лавровым в Индии, поселившись в одной гостинице. А вскоре Белый дом и Кремль договорились о саммите в Женеве. Совпадение? Возможно.