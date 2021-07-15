В Киеве подозревают, что Москва стремится создать новое государство на постсоветском пространстве

Главная проблема белорусов не в президенте Александре Лукашенко, а в его российском коллеге Владимире Путине. И в целом Республика обладает ограниченным суверенитетом из-за Москвы. В этом убежден журналист Виталий Портников, представляющий СМИ-иноагента, украинское подразделение финансируемого Госдепом США "Радио Свобода*".

"Надо признавать реальность. Проблема не в том, что приходится бороться с Лукашенко и Путиным. Проблема в том, что приходится бороться с Путиным. Лукашенко – это только фрагмент", – заявил украинец в интервью белорусскому "РС".

По его мнению, бацька не является гарантом суверенитета Белоруссии, а единственный его союзник – это глава РФ. Он считает, что Путин "платит" Лукашенко за существования экономики страны в той форме, в какой она пребывает. Кроме того, он поддерживает Александра Григорьевича политически и готов, в случае чего, предоставить ему российских силовиков для подавления мятежа, заметил обозреватель.

Вследствие чего, делает вывод пан Портников, Белоруссия – "это государство с ограниченным суверенитетом".

Он призвал белорусов задуматься и осознать данный факт, если они хотят реальной смены власти в Республике. Т.е. то, что Путин оказывает поддержку Лукашенко.

Помимо этого, журналист опасается возможной потери Белоруссией своей государственности. Пока она есть, у оппозиции есть шанс поменять власть.

"Существует совершенно очевидное стремление Кремля создать новое государственное образование на постсоветском пространстве, которое включало бы российские, украинские и белорусские земли. Но поскольку Украина – кость в горле, то я не думаю, что Россия в ближайшее время сумеет проглотить Белоруссию", – резюмировал пан Портников.

Накануне декан факультета философии и социальных наук Белорусского госуниверситета Вадим Гигин высказал мнение, что западные санкции в отношении Минска и все события после августа 2020 года, когда в Республике состоялись президентские выборы, еще активнее подталкивают руководство его страны к активизации интеграционного процесса Союзного государства Белоруссии и России.

Еще ранее Лукашенко нагрянул с визитом в Санкт-Петербург, где провел с Путиным пятичасовые переговоры.

