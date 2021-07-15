На Украине проблемы Белоруссии обнаружили не в Лукашенко, а в Путине

На Украине проблемы Белоруссии обнаружили не в Лукашенко, а в Путине
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве подозревают, что Москва стремится создать новое государство на постсоветском пространстве

Главная проблема белорусов не в президенте Александре Лукашенко, а в его российском коллеге Владимире Путине. И в целом Республика обладает ограниченным суверенитетом из-за Москвы. В этом убежден журналист Виталий Портников, представляющий СМИ-иноагента, украинское подразделение финансируемого Госдепом США "Радио Свобода*".

"Надо признавать реальность. Проблема не в том, что приходится бороться с Лукашенко и Путиным. Проблема в том, что приходится бороться с Путиным. Лукашенко – это только фрагмент", – заявил украинец в интервью белорусскому "РС".

По его мнению, бацька не является гарантом суверенитета Белоруссии, а единственный его союзник – это глава РФ. Он считает, что Путин "платит" Лукашенко за существования экономики страны в той форме, в какой она пребывает. Кроме того, он поддерживает Александра Григорьевича политически и готов, в случае чего, предоставить ему российских силовиков для подавления мятежа, заметил обозреватель.

Вследствие чего, делает вывод пан Портников, Белоруссия – "это государство с ограниченным суверенитетом".

Он призвал белорусов задуматься и осознать данный факт, если они хотят реальной смены власти в Республике. Т.е. то, что Путин оказывает поддержку Лукашенко.

Помимо этого, журналист опасается возможной потери Белоруссией своей государственности. Пока она есть, у оппозиции есть шанс поменять власть.

"Существует совершенно очевидное стремление Кремля создать новое государственное образование на постсоветском пространстве, которое включало бы российские, украинские и белорусские земли. Но поскольку Украина – кость в горле, то я не думаю, что Россия в ближайшее время сумеет проглотить Белоруссию", – резюмировал пан Портников.

Накануне декан факультета философии и социальных наук Белорусского госуниверситета Вадим Гигин высказал мнение, что западные санкции в отношении Минска и все события после августа 2020 года, когда в Республике состоялись президентские выборы, еще активнее подталкивают руководство его страны к активизации интеграционного процесса Союзного государства Белоруссии и России.

Еще ранее Лукашенко нагрянул с визитом в Санкт-Петербург, где провел с Путиным пятичасовые переговоры.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

игорь
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гость
игорь ты совсем больной или частично дурачок? Пенсию у тебя забрали? Тя в жепу не вые6ли? Не? Недоработка банды президента! Исправят!
лишь бы такие как ты про пенсии ничего не трепался власти))
Гость278200
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ГостьА Я тебя на xyю вертел пропеллер бандерский. Со¢ать пошел черт.
Гость278181
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Гость275780
Бояться обколотые, что в их тупом стаде вдруг начнут думать немного - почему из Белоруссии и РФ народ не бежит мыть сортиры и ползать на грядках холопами, почему Россия не разваливается, откуда берутся деньги в бюджете у них, почему там все растет, а в их яме один навоз и пр. Вот они и кукарекают истерически: Авакяны, Вальцманы, Гнойсманы, Григян и тд. Бояться, значит все правильно идет.
Реальная жизнь далека от "соловьиного помета", которым ты пропитался. И чтобы ты понимал, из России уезжают толковые специалисты (инженеры, конструкторы и т.п.), а также врачи, учёные. Почему? Потому что эти люди не хотят работать на тебе подобных бездарностей, покупающих дипломы в переходе в Москве и получающих руководящие должности по рекомендации "уважаемых людей". И да, хорошие специалисты достоинство имеют, но тебе родители не объясняли, что такое достоинство, <цензура> кроме дешёвой водки и закуски в холодильнике таких, как ты, ничего больше не волнует
гость
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игорь ты совсем больной или частично дурачок? Пенсию у тебя забрали? Тя в жепу не вые6ли? Не? Недоработка банды президента! Исправят!
ГостьА
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Гость278200
Гость278823 петушок бандерский, тебе пора в курятник на вечернюю ё6лю, пендосы уже пришли и ждут твою жёппо! Съе6ался в ужасе, урод!
Быдло сумасшедшее. Тебе только лоботомию, чтобы до конца твоих поганых дней оставался физическим овощем, а не только морвльным.
Гость278200
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Гость278823 петушок бандерский, тебе пора в курятник на вечернюю ё6лю, пендосы уже пришли и ждут твою жёппо! Съе6ался в ужасе, урод!
игорь
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трепанатор черепов
он отнял у твоей бригады ботов мозги.
и мозги отнял у всего народа
ведь народу было больше нужно в мячик поиграть нежели выйти и свалить с трона путина когда он у людей пенсии отнимал
трепанатор черепов
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игорь
интересно
почему запад не тыкает в ущербность политики путина из за того что отнял у народа пенсии?
может быть потому что на западе тоже народ считают быдлом?
он отнял у твоей бригады ботов мозги.
игорь
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интересно
почему запад не тыкает в ущербность политики путина из за того что отнял у народа пенсии?
может быть потому что на западе тоже народ считают быдлом?
Гость278823
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Гость275780
Бояться обколотые, что в их тупом стаде вдруг начнут думать немного - почему из Белоруссии и РФ народ не бежит мыть сортиры и ползать на грядках холопами, почему Россия не разваливается, откуда берутся деньги в бюджете у них, почему там все растет, а в их яме один навоз и пр. Вот они и кукарекают истерически: Авакяны, Вальцманы, Гнойсманы, Григян и тд. Бояться, значит все правильно идет.
Шариковское ничтожество, генетический мусор человечества, вы и правда такие идиоты, что верите в то, что пишете?! В то, что вам дует в уши лилипутлер и прочие кремляди?! Или просто от нищеты тут за пару копеек кривляетесь? Во втором случае хоть объяснимо!
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