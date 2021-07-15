Помощь социально незащищенным категориям россиян – приоритет Народной программы партии

Повышение качества жизни людей с инвалидностью – одно из важнейших направлений работы "Единой России". Это подчеркнул первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы "Единой России".

По словам Исаева, инвалиды сегодня – одна из наиболее социально незащищенных категорий граждан в нашей стране. О необходимости работы в этом направлении ранее говорил и президент РФ Владимир Путин, и председатель ЕР Дмитрий Медведев.

"Наша задача – создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью",

– пояснил Андрей Исаев, отметив, что люди с проблемами по здоровью должны иметь все возможности реализовать себя в работе, спорте, творчестве, общественной и политической жизни.

В стратегической сессии ЕР, посвященной вопросам повышения качества жизни инвалидов и членов их семей, принимают участие детский омбудсмен Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат ГД Михаил Терентьев, руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте", инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в Народную программу партии.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму – 2021, заверила, что вопрос психологической безопасности детей в образовательных учреждениях войдет в Народную программу партии.

