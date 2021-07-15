Лидер Незалежной не решил в Берлине ни одного из поставленных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский своим недавним визитом в Германию, где он встретился с канцлером страны Ангелой Меркель, не выполнил ни одной поставленной перед ним задачи. Такую точку зрения высказал российский политолог Армен Гаспарян.

"Оценка – ноль", – прокомментировал он результат вояжа лидера украинцев "Свободной прессе".

Публицист напомнил, что в Германии пану Зеленскому четко объяснили, что киевский режим обязан запустить "формулу Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе в законодательство Незалежной. И, собственно, следовать пунктам минских соглашений, хоть с этой формулой, хоть без нее.

Кроме того, Владимиру Александровичу указали, что никакой финансовой компенсации Киев не получит за запуск газопровода "Северный поток-2", заметил Гаспарян. Он убежден, что остановить балтийскую топливную магистраль невозможно никому.

"Я не знаю, какой идиот вложил в голову украинских властей, что хоть один из потоков, реализованных за последнее время, можно парализовать просто по "хотению" одной страны. Это невозможно. Мировая экономика работает по иным принципам", – подчеркнул эксперт.

По словам политолога, данная истина совсем не очевидна пану Зеленскому, но здесь уже ничего не поделаешь – украинцы сами избрали себе такого президента.

Напомним, 12 июля на совместном брифинге после переговоров глава Незалежной изрядно удивил канцлера тем, что вдруг объявил о желании обсудить запуск "СП-2" с лидерами "нормандской четверки". На что фрау Меркель спустила украинского коллегу с небес на землю, пояснив младшему товарищу, что эта площадка функционирует совсем для решения другой глобальной внутрисоборной проблемы.

