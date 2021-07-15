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Эстония объявила о высылке российского дипломата.
Ранее Таллин заявил, что это станет ответной мерой на высылку представителя дипломатической миссии Марта Лятте из северной столицы.
Также задержание консула, который, по информации, имеющейся в распоряжении ФБС, занимался сбором закрытых данных, в Эстонии назвали "провокацией". Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, Лятте занимался привычной работой в соответствии со всеми правовыми актами.
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