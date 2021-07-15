Эстония объявила о высылке российского дипломата

Такое решение властей стало ответом на выдворение консула из Санкт-Петербурга

Эстония объявила о высылке российского дипломата. 

Ранее Таллин заявил, что это станет ответной мерой на высылку представителя дипломатической миссии Марта Лятте из северной столицы. 

Также задержание консула, который, по информации, имеющейся в распоряжении ФБС, занимался сбором закрытых данных, в Эстонии назвали "провокацией". Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, Лятте занимался привычной работой в соответствии со всеми правовыми актами. 


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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