Лукашенко разрешил применить войска для разгона акций протеста

Лукашенко разрешил применить войска для разгона акций протеста
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство страны по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

Согласно поправкам, теперь руководство Республики может использовать армию для подавления акций протеста. В случае массовых беспорядков или захвата власти официальному Минску позволили вводить чрезвычайное положение.

А при режиме ЧС государство получило право ограничить интернет и приостановить работу СМИ.

"С учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных Сил – борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов", – говорится в сообщении телеграм-канала "Пул Первого".

Пресс-служба Лукашенко расшифровывает, что же грозит суверенитету Республики.

"В законе, подписанном главой государства, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан", – следует из документа.

Напомним, ситуация в Белоруссии обострилась после прошедших в августе 2020 г. президентских выборов. Часть оппозиции их не признала и вывела людей на акции протеста. Они проходили с разной степенью интенсивности почти до конца года. Силовики в жесткой форме подавляли выступления граждан, проходивших в Минске и других крупных городах страны. Почти вся верхушка оппозиции покинула Республику.

Сам бацька счел демонстрации попыткой госпереворота и обвинил коллективный Запад и США в его организации. Во время недавнего визита в Санкт-Петербург Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на террор со стороны противников действующей власти и пообещал наказать их "в серьезной форме", передает телеграм-канал агентства БЕЛТА..

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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