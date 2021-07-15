Украинский телеканал пострадал из-за сериала на русском языке

Украинский телеканал пострадал из-за сериала на русском языке
Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
"Детище" олигарха Коломойского оштрафовали на почти на 71,5 тысячу гривен

Украинский телеканал "1+1", который принадлежит днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, пострадал из-за показа в эфире российского телесериала "Кухня" на языке "агрессора", т.е. русском. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выписал медиа штраф. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Наказание телеканала настигло после внеплановой проверки по обращению гражданина Незалежной Максима Ковбыка. Ура-патриот пожаловался на то, что с 13 апреля по 30 мая 2020-го сериал шел в эфире канала на русском языке с субтитрами на государственной мове.

За нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании" Нацсовет оштрафовал "1+1" почти на 71,5 тыс гривен (более 194 тыс руб).

Согласно второму абзацу части 5 статьи 10 закона "О телевидении и радиовещании", трансляцию на местных телеканалах фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, необходимо осуществлять только на украинском языке. Исключение составляют лишь фильмы и передачи (кроме детских и анимационных), созданные до 1 августа 1991 года.

Телеграм-канал издания "Украина" с сарказмом отреагировал на решение наказать медиа пана Коломойского из-за "Кухни". Там припомнили другую русскоязычную продукцию, которая идет без проблем на "1+1", правда, она имеет отношение к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Ну когда вы уже запомните? "95 квартал" на русском языке показывать можно! Российские сериалы на русском языке показывать нельзя!" – съязвили авторы поста.

Источник: НСУТР
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Ни одна укроСКОТОсвиноМРАЗЬ не смогла перевести ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК на свино-собачью хохлоМУУУУУУУУУУУУУву! Всего два слова на МУУУУУУве - кизяк и глод( стекломой)! Сала укроДУРКЕ!
1
новости партнеров

Киев предупредили об опасности "Крымской платформы"

Украина рискует развязать новую холодную войну

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1744 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей