Россия поставила на место Литву в вопросе наплыва мигрантов

Россия поставила на место Литву в вопросе наплыва мигрантов
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Дипмиссия РФ в Вильнюсе вспомнила соседям известное британское highly likely, когда Москву пытаются в чем-то обвинить без доказательств

Вильнюс голословно обвиняет Москву в ситуации с потоками нелегальных мигрантов через белорусскую территорию. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Литве, опубликованном сегодня в "Твиттер".

В димписсии подчеркнули, что и дня не проходит, чтобы власти прибалтийской Республики не отметились "антироссийскими выпадами".

"То важную пресс-конференцию якобы "сорвали" российские самолеты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И все это – в стиле highly likely", – написали наши дипломаты в сообщении.

Так российское посольство отреагировало на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в интервью Euractiv, в котором он обвинил Белоруссию и Россию к незаконному пересечению мигрантами из Афганистана литовско-белорусской границы.

По данным издания, почти 1700 нелегалов въехали в Литву из Белоруссии в этом году, свыше одной тысячи человек только в июле.

Вильнюс назвал эти потоки беженцев "политическим оружием" Минска, который таким образом мстит странам-членам ЕС за санкционное давление на Белоруссию. Сам президент Республики Александр Лукашенко посоветовал европейцам разобраться со своей политикой в отношении Ближнего Востока и Африки.

Источник: Твиттер посольства РФ в Литве ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость278924
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Гость275503
Жрать хотят каждый день, а значит и оскорблять Россию надо каждый день, а то хозяин кость не бросит шавке.
Да и шавок много, т.е. надо еще и подраться за ту кость.
Хоть зубами, но больше .. задницей постараться.
ОДЕССИТ
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Вы непричем. Вас нигде нет. Иммигранты материализуются прямо в Беларуси на границе с ЕС. Да? Ты думать не хочешь, или не умеешь? Кста, по словам Луки , граница с Украиной перекрыта!
Гость275503
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Жрать хотят каждый день, а значит и оскорблять Россию надо каждый день, а то хозяин кость не бросит шавке.
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