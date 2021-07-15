Дипмиссия РФ в Вильнюсе вспомнила соседям известное британское highly likely, когда Москву пытаются в чем-то обвинить без доказательств

Вильнюс голословно обвиняет Москву в ситуации с потоками нелегальных мигрантов через белорусскую территорию. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Литве, опубликованном сегодня в "Твиттер".

В димписсии подчеркнули, что и дня не проходит, чтобы власти прибалтийской Республики не отметились "антироссийскими выпадами".

"То важную пресс-конференцию якобы "сорвали" российские самолеты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И все это – в стиле highly likely", – написали наши дипломаты в сообщении.

Так российское посольство отреагировало на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в интервью Euractiv, в котором он обвинил Белоруссию и Россию к незаконному пересечению мигрантами из Афганистана литовско-белорусской границы.

По данным издания, почти 1700 нелегалов въехали в Литву из Белоруссии в этом году, свыше одной тысячи человек только в июле.

Вильнюс назвал эти потоки беженцев "политическим оружием" Минска, который таким образом мстит странам-членам ЕС за санкционное давление на Белоруссию. Сам президент Республики Александр Лукашенко посоветовал европейцам разобраться со своей политикой в отношении Ближнего Востока и Африки.

