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Вильнюс голословно обвиняет Москву в ситуации с потоками нелегальных мигрантов через белорусскую территорию. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Литве, опубликованном сегодня в "Твиттер".
В димписсии подчеркнули, что и дня не проходит, чтобы власти прибалтийской Республики не отметились "антироссийскими выпадами".
"То важную пресс-конференцию якобы "сорвали" российские самолеты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И все это – в стиле highly likely", – написали наши дипломаты в сообщении.
Так российское посольство отреагировало на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в интервью Euractiv, в котором он обвинил Белоруссию и Россию к незаконному пересечению мигрантами из Афганистана литовско-белорусской границы.
По данным издания, почти 1700 нелегалов въехали в Литву из Белоруссии в этом году, свыше одной тысячи человек только в июле.
Вильнюс назвал эти потоки беженцев "политическим оружием" Минска, который таким образом мстит странам-членам ЕС за санкционное давление на Белоруссию. Сам президент Республики Александр Лукашенко посоветовал европейцам разобраться со своей политикой в отношении Ближнего Востока и Африки.
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