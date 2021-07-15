Глава немецкого кабмина запуталась в докторском шарфе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель оконфузилась в первый же день своего визита в США, когда не смогла на публике в одном из старейших американских научных учреждений разобраться с презентованным ей шарфом почетного доктора. Об этом сообщает в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева, прицепив к посту соответствующее видеодоказательство.

"Прощальный визит Меркель в Вашингтон сразу начался с конфуза. В Университете Джонса Хопкинса ей вручили шарф почетного доктора, но бедная бабуля в нем тут же запуталась", – написала журналист.

На представленном видео глава немецкого правительства долго и мучительно, местами смеясь, пытается накинуть на себя докторскую ленту. В какой-то момент ей бросился на помощь, вероятно, какой-то ученый муж университета. Однако, судя по кадрам, ни он, ни фрау Меркель так и не справились с поставленной задачей.

Канцлер ФРГ уже сидя на сцене все поправляла явно неправильно надетый шарф.

Ранее президент США Дональд Трамп, с которым высокопоставленная гостья из Берлина должна обсуждать проблемы мира, в том числе, запуск "Северного потока-2", оставил сообщение в своей соцсети.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме сегодня днем для двусторонней встречи. Партнерство между нашими двумя странами прочно, и мы полны решимости работать вместе для решения наших общих задач в предстоящие годы", – говорится в послании Байдена.

Что именно американский лидер вкладывал в слова "вместе" и "предстоящие годы", стоит лишь догадываться. Напомним, свой пост Меркель покинет уже этой осенью.

