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До полного развала Украине осталось еще 2-3 года, после чего она будет умещаться в границах Львовской области. Такой прогноз киевскому режиму дал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог и востоковед Дмитрий Егорченков в эфире программы "60 минут".
По его мнению, политические процессы, которые запущены нынешним руководством соборной, в итоге приведут к окончательному распаду Незалежной. Речь идет и об утверждении на законодательном уровне коренных народов, и о дискриминации русских, в том числе из-за языка.
Он считает, что действующие власти идут прямой дорогой по курсу стран Прибалтики, где после распада СССР сразу занялись ущемлением русскоязычных.
"Проблема в том, что вы (обратился эксперт к гостю в студии с берегов Днепра) своими руками половину населения сразу отрубили. Вы хотите остаться в границах Львовской области? Останетесь. И очень скоро. Такими темпами максимум 2-3 года", – заявил.
В этот момент ведущий Евгений Попов высказал предположение, что не будет и Львовской области, поскольку ее наверняка приберет к рукам Польша. В результате Незалежной останется лишь Полтавщина.
По словам журналиста, при нынешнем уровне раздробленности украинского общества уже через несколько лет соборную растащат по кускам поляки, венгры и румыны.
"И мы возьмем свое. И будет государство Полтава" , – резюмировал Попов.
Ранее сегодня, комментируя нашумевшую статью президента РФ Владимиру Путина
"Об историческом единстве русских и украинцев",
председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что миллионы людей на Украине прекрасно осознаю, что местные
власти сейчас ведут разрушительную политику.
По его мнению, они променяли единство наших народов
на преклонение перед идеологами Запада, превращающими Незалежную в
проект "анти-Россия".
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