Политики Незалежной следуют курсом Прибалтики по выдавливанию русских из страны

До полного развала Украине осталось еще 2-3 года, после чего она будет умещаться в границах Львовской области. Такой прогноз киевскому режиму дал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог и востоковед Дмитрий Егорченков в эфире программы "60 минут".

По его мнению, политические процессы, которые запущены нынешним руководством соборной, в итоге приведут к окончательному распаду Незалежной. Речь идет и об утверждении на законодательном уровне коренных народов, и о дискриминации русских, в том числе из-за языка.

Он считает, что действующие власти идут прямой дорогой по курсу стран Прибалтики, где после распада СССР сразу занялись ущемлением русскоязычных.



"Проблема в том, что вы (обратился эксперт к гостю в студии с берегов Днепра) своими руками половину населения сразу отрубили. Вы хотите остаться в границах Львовской области? Останетесь. И очень скоро. Такими темпами максимум 2-3 года", – заявил.

В этот момент ведущий Евгений Попов высказал предположение, что не будет и Львовской области, поскольку ее наверняка приберет к рукам Польша. В результате Незалежной останется лишь Полтавщина.

По словам журналиста, при нынешнем уровне раздробленности украинского общества уже через несколько лет соборную растащат по кускам поляки, венгры и румыны.

"И мы возьмем свое. И будет государство Полтава" , – резюмировал Попов.

Ранее сегодня, комментируя нашумевшую статью президента РФ Владимиру Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что миллионы людей на Украине прекрасно осознаю, что местные власти сейчас ведут разрушительную политику. По его мнению, они променяли единство наших народов на преклонение перед идеологами Запада, превращающими Незалежную в проект "анти-Россия".

