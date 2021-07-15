Президент уверен, что попытки оторвать "родную" Незалежную окажутся провальными

В Витебске стартовал фестиваль "Славянский базар", который в этом году отмечает крупную дату – 30 лет. На официальное открытие прибыл и Александр Лукашенко, который произнес на церемонии открытия торжественную речь, в которой затронул Украину.

По словам главы Республики, все артисты, которые участвуют в фестивале, несмотря на разное происхождение, всегда говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас, во время пандемии и не утихающих гибридных войн, Белоруссия с радостью распахнула свои двери, чтобы снова собрать всех друзей в одном месте. В частности, акцент был сделан на том, что некто постоянно пытается оторвать "родную Украину от единства".

Лидер Белоруссии обратил внимание на то, что три братских народа – русских, украинцев и белоруссов – хотят разделить, поэтому он призвал приложить максимум усилий, чтобы сохранить фестиваль, который уже не одно десятилетние радует публику.

И, как заметил Александр Григорьевич, артисты из Украины прибыли в Витебск, а среди ведущих "Славянского базара" есть украинка. А это лишний раз доказывает, что все попытки рассорить Украину, Россию и Белоруссию тщетны.

"Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали и всегда будут звучать, потому что они принадлежат народам",

– заключил Батька.