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В Витебске стартовал фестиваль "Славянский базар", который в этом году отмечает крупную дату – 30 лет. На официальное открытие прибыл и Александр Лукашенко, который произнес на церемонии открытия торжественную речь, в которой затронул Украину.
По словам главы Республики, все артисты, которые участвуют в фестивале, несмотря на разное происхождение, всегда говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества.
Лукашенко подчеркнул, что сейчас, во время пандемии и не утихающих гибридных войн, Белоруссия с радостью распахнула свои двери, чтобы снова собрать всех друзей в одном месте. В частности, акцент был сделан на том, что некто постоянно пытается оторвать "родную Украину от единства".
Лидер Белоруссии обратил внимание на то, что три братских народа – русских, украинцев и белоруссов – хотят разделить, поэтому он призвал приложить максимум усилий, чтобы сохранить фестиваль, который уже не одно десятилетние радует публику.
И, как заметил Александр Григорьевич, артисты из Украины прибыли в Витебск, а среди ведущих "Славянского базара" есть украинка. А это лишний раз доказывает, что все попытки рассорить Украину, Россию и Белоруссию тщетны.
"Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали и всегда будут звучать, потому что они принадлежат народам",
– заключил Батька.
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