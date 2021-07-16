Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Ангела Меркель и Джо Байден провели встречу в Вашингтоне, во время которой обсудили "Северный поток – 2" и ситуацию на Украине. После переговоров лидеры Германии и США признались журналистам, что у их стран разные взгляды по газопроводу.

Глава Белого дома заявил, что вводить дополнительные рестрикции против проекта после его вступления в должность не имело смыло – труба практически уложена. Однако, по его словам, важно договариваться с немцами, чтобы "СП-2" не стал инструментом шантажа и оружием в руках России. Также обе страны изучают меры, с помощью которых можно было бы предотвратить ущерб для Украины в случае запуска газопровода.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, отметила, что у ее страны другое представление проекта. Впрочем, Меркель подчеркнула, что запуск "СП-2" не должен повлиять на транзит голубого топлива через Незалежную. Лидер немцев указала на то, что труба – это дополнительный проект, который не может заменить перекачку газа Киевом.

Она заявила, что Россия должна учитывать право Украины быть транзитером. Меркель потребовала сохранить транзит газа через Украину после 2024 года. Также она пригрозила Москве последствиями в случае отказа от обязательств до 2024 года и после этого времени. По ее словам, у Европы есть инструменты давления, которыми можно воспользоваться. При этом более конкретно о методах наказания политик говорить не стала, подчеркнув, что лишь хочет обозначить – такая возможность есть.