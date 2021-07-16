Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину

Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину
Ангела Меркель и Джо Байден. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Ангела Меркель и Джо Байден провели встречу в Вашингтоне, во время которой обсудили "Северный поток – 2" и ситуацию на Украине. После переговоров лидеры Германии и США признались журналистам, что у их стран разные взгляды по газопроводу.

Глава Белого дома заявил, что вводить дополнительные рестрикции против проекта после его вступления в должность не имело смыло – труба практически уложена. Однако, по его словам, важно договариваться с немцами, чтобы "СП-2" не стал инструментом шантажа и оружием в руках России. Также обе страны изучают меры, с помощью которых можно было бы предотвратить ущерб для Украины в случае запуска газопровода.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, отметила, что у ее страны другое представление проекта. Впрочем, Меркель подчеркнула, что запуск "СП-2" не должен повлиять на транзит голубого топлива через Незалежную. Лидер немцев указала на то, что труба – это дополнительный проект, который не может заменить перекачку газа Киевом.

Она заявила, что Россия должна учитывать право Украины быть транзитером. Меркель потребовала сохранить транзит газа через Украину после 2024 года. Также она пригрозила Москве последствиями в случае отказа от обязательств до 2024 года и после этого времени. По ее словам, у Европы есть инструменты давления, которыми можно воспользоваться. При этом более конкретно о методах наказания политик говорить не стала, подчеркнув, что лишь хочет обозначить – такая возможность есть. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость273217
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"Она заявила, что Россия должна учитывать право Украины быть транзитером" - т.е. Россия должна прогнуться и продолжать платить бабло хохлодибилам за транзит? С точки зрения бизнеса - это бред полнейший. Т.е. типа я перестал заказывать сбермаркет, перешел на яндексмаркет, но сбермаркету я обязан платить?????
Гость275566
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Если Европе так нужна украинская труба, то пусть покупают газ на границе с Россией и сами отвечают за хохлятский металлолом и транзит
крым наш
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Гостъ
Это политика, не на фуй же его посылать, своего она добилась СП2 завершат а потом ее уже не будет. Хохлы готовьтесь мощно sosaть до самой смерти
Которую осталось ждать не долго!
Надя
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Газ российский, а указывают и приказыват что делать с ним ЕС и Украина ? Я балдею от наглости обоих !!!!
Гость279048
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Каждый клоун играет свою роль, а реальность такова, что "Нет у Вас ничего против Кости Сапрыкина", а кому что-то не нравится прошвырнитесь по спотовому базару в поисках альтернативных поставок газа. Поляки похоже уже отправляются со следующего года в пешее эротическое путешествие, очередь за хохлами.
Бармалей
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" ...после его вступления в должность не имело смыло ..." что там смыло !?
Гостъ
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Это политика, не на фуй же его посылать, своего она добилась СП2 завершат а потом ее уже не будет. Хохлы готовьтесь мощно sosaть до самой смерти
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