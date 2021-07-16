Британцев пугает активность россиян в Антарктиде

Территория Антарктиды не может быть поделена, согласно договору, который восемь ведущих стран мира некогда подписали. Однако исследовательские работы, которые только и разрешены в этой части Земли, России беспокоят Британию. Так, местный историк Рип Балкли полагает, что РФ положила глаз на большую часть ресурсов континента.

Ученый отмечает, что некоторые страны снизили свою активность во время пандемии, но не Россия. Исследователи ищут полезные ископаемые и рыбный промысел, хотя добыча природных ресурсов там запрещена. Впрочем, профессор Клаус Доддс уверен, что под видом исследований можно делать все что угодно.

По его словам, в ближайшие 10 лет станет понятно, будет ли какая-то страна доминировать на континенте. При этом Лондон не может уверенно претендовать на эти территории, потому что британцы открыли из на две недели позже русских в 19 веке. Балкли же уверен, что Россия – может, и более того, намерена построить "Белую империю" – захватить территории Антарктиды и Арктики. Этого РФ, по его мнению, может добиться выходом из существующих договоров и эксплуатацией природных ресурсов.