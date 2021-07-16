Daily Express заподозрило Россию в желании захватить британские спорные территории

Daily Express заподозрило Россию в желании захватить британские спорные территории
Фото: imagebroker/Arco Images / LaTerr/www.globallookpress.com
Британцев пугает активность россиян в Антарктиде

Территория Антарктиды не может быть поделена, согласно договору, который восемь ведущих стран мира некогда подписали. Однако исследовательские работы, которые только и разрешены в этой части Земли, России беспокоят Британию. Так, местный историк Рип Балкли полагает, что РФ положила глаз на большую часть ресурсов континента.

Ученый отмечает, что некоторые страны снизили свою активность во время пандемии, но не Россия. Исследователи ищут полезные ископаемые и рыбный промысел, хотя добыча природных ресурсов там запрещена. Впрочем, профессор Клаус Доддс уверен, что под видом исследований можно делать все что угодно.

По его словам, в ближайшие 10 лет станет понятно, будет ли какая-то страна доминировать на континенте. При этом Лондон не может уверенно претендовать на эти территории, потому что британцы открыли из на две недели позже русских в 19 веке. Балкли же уверен, что Россия – может, и более того, намерена построить "Белую империю" – захватить территории Антарктиды и Арктики. Этого РФ, по его мнению, может добиться выходом из существующих договоров и эксплуатацией природных ресурсов. 

Источник: Daily Express
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость272718
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Это суть англосауксов. Колонизация - это их национальная черта. Они судят о всех по себе и как следствие у них все что-то пытаются захватить. Никто из договора выходить не планирует, но тот кто будет больше проводить исследований и будет больше строить научных баз, де факто будет диктовать правила игры на этом континенте. Вот и вся логика. Сократите расходы военного бюджета хотя бы до российского уровня и потратьте вырученные бабки на исследования. В чём вопрос. Но это не выгодно. Выгодней не оставлять попыток прогнуть, колонизировать Россию чтобы получать ресурсы, а не результаты исследований
Гость278915
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Если не можете претендовать чего вонь устроили, как бандеры, лишь бы нагадить.
Влад
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Если в Англии "местный историк Рип Балкли полагает, что РФ положила глаз на большую часть ресурсов континента", то пусть его страна положит на Антарктиду два глаза. А если россияне первопроходцы в этом ком континенте, то пусть Англия сопли не жует, а так же исследует этот континент. И опять англичане ничего не могут придумать, кроме того, что Россия страна-захватчик. Больше ни о чем другом, видно, они думать не хотят и не могут, имея свой большой флот. Влад.
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