Сдала украинские интересы: в Киеве резко раскритиковали Меркель

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Некоторые считают, что Германия отвернулась от Незалежной

Немецкий канцлер Ангела Меркель посчитала более выгодным для возглавляемой ею страны укрепить сотрудничество с Россией. При этом были безжалостно сданы интересы Незалежной. Такого мнения придерживается внештатный советник руководителя офиса украинского главы Алексей Арестович.

Опытный эксперт считает, что переговоры лидера Незалежной Владимира Зеленского с Ангелой Меркель оказались малоэффективными, пишет РИА "Новости".

Как поясняет телеканал "360", во время визита главнокомандующего незалежных в Германию он имел беседу с Меркель и не сошелся с ней по ряду вопросов, в частности, касающихся строительства российской газовой магистрали "Северный поток – 2".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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игорь
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интерес у всех государств мира один - сделать все страны россией - одной страной во всей вселенной
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