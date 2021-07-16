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Немецкий канцлер Ангела Меркель посчитала более выгодным для возглавляемой
ею страны укрепить сотрудничество с Россией. При этом были безжалостно сданы
интересы Незалежной. Такого мнения придерживается внештатный советник
руководителя офиса украинского главы Алексей Арестович.
Опытный эксперт считает, что переговоры лидера Незалежной Владимира Зеленского с Ангелой Меркель оказались малоэффективными, пишет РИА "Новости".
Как поясняет телеканал "360", во время визита главнокомандующего незалежных в Германию он имел беседу с Меркель и не сошелся с ней по ряду вопросов, в частности, касающихся строительства российской газовой магистрали "Северный поток – 2".
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