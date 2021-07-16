Политик уверен, что у Незалежной есть шанс спасти ситуацию

Лидер украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оценил статью об истории России и Украины, которую ранее написал глава РФ Владимир Путин. Украинский надреп отметил, что российский лидер дал "жесткую, но абсолютно правдивую оценку" государственному устройству Незалежной и общей истории двух стран. Поэтому, по его мнению, всем неравнодушным жителям Украины, нужно ее прочесть.

Медведчук указал на то, что Путин раскрыл три изъяна Украины. Первый заключается в том, что многонациональная Незалежная взяла курс на мононациональность. При этом политик подчеркивает, что украинизация не дала желаемых результатов ни прошлым властям, ни нынешним. Зато теперь есть новая цель – стать "анти-Россией". Однако сближение Европы и России приведет к тому, что Украина станет третьим лишним, ненужным раздражителем.

Второй изъян – пропасть между властью и народом. Третий – Украина мечтает о тесном сотрудничестве с Западом, но не получает от США и Европы ничего существенного.

Медведчук также отметил, что статья Путина – это сигнал, который запускает определенный политический процесс. По его мнению, Украина должна поменять свой политический курс и строить правовое государство, где перед народом не будут ставить выбор: страна или культура, язык, религия.

Сидящий под домашним арестом политик призвал местные власти начать эффективно управлять экономикой, социальной сферой, да и в целом государством. По его словам, будущее всех народов – во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении.