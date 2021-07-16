Поляки продолжают биться в антироссийской истерике

Высокий градус накала в отношениях нашей страны и ряда европейских держав не снижается. Многие публичные деятели стран ЕС только наращивают негатив между нами и еврообъединением. Так, известный польский журналист Анджей Запаловский объявил, что Польше якобы грозит миграционный удар со стороны России.



Судя по всему, на такие оригинальные мысли фантазера из Республики навели перипетии в отношениях между Белоруссией и Литвой. Последняя недавно начала целый концерт со строительством оборонных укреплений, которые должны спасти несчастное европейское государство от коварства белорусов. Мол, Минск задумал бросить на литовцев орды мигрантов.

По всей вероятности, поляк решил воспользоваться уже существующим сценарием информационной атаки. С его слов выходит, что Россия по щелчку пальцев может устроить крупномасштабный миграционный кризис в его родном государстве, передает телеканал "360".

Запаловский даже раскрыл, каким образом наша страна планирует осуществить коварный план. Для этого будут использованы территории Украины. В статье для издания Mysl Polska поляк отметил, что Незалежная фактически потеряла контроль над приграничными зонами на востоке страны. Именно через эти земли Россия может направить потоки нелегалов в Польшу.

Стоит отметить, что официальные власти недалеко ушли от писаки-фантазера. Так, Варшава объявила, что закупит у Вашингтона мощные танки для защиты от нашей страны.