Новый глава МВД Украины намерен "вернуть" Крым

Новый глава МВД Украины намерен "вернуть" Крым
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Чиновник выступил в Раде с громкой речью

Новой руководителем МВД Украины вместо, казалось бы, несменного руководителя Арсена Авакова стал Денис Монастырский. Верховная рада одобрила его кандидатуру большинством голосов. 

Об этом сообщает "Интерфакс Украина". До решения коллег бывший депутат от партии "Слуга народа" выступил с громкой речью. 

Монастырский, разумеется, в духе современных политиков Украины, начал обвинять Россию в "агрессии", с которой Незалежная борется с 2014 года. Новый глава МВД намерен отдать все свои силы на то, чтобы усилить внутреннюю стойкость и оборону" совместно с другими структурами Украины. Также Монастырский пообещал активно участвовать во всех мероприятиях, которые направлены на "возобновление территориальной целостности Украины", имея в виду Крым и Донбасс, передает РИА "Новости".  

Как напоминает телеканал "360", ранее должность министра внутренних дел Украины занимал Арсен Аваков с 2014 года. При этом его отставка стала неожиданной. Не исключено, что бывший министр сбежал с тонущего корабля, осознав, что нынешние власти Украины находятся в кризисе. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Настоящий Одессит
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Откуда берутся такие идиёты. Как всегда, хохлоебы могут только кидать свои лживые обещания, и этот, нахапает и убежит к Ляшке в схрон.
игорь
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конечно вернет
в составе РОССИИ будет не только украина но и весь мир
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Гость278915
Запасайся вазелином, мальчик, пока он есть. Ты облегчишь свою судьбу :-) Ведь Крым не вернется, а за базар придется ответить перед фашней.
Сейчас будем наблюдать, как начальники УВД будут меняться в ДУРКАстане!!! Ещё при мне и при КваКваКове это кресло стоило ОТ 300 000 дохлых Байденов! Теперь умножаем на 27-мь областей укроДУРКИ! Не хило, ДА?
Гость273810
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узбагайзя, в 2014 уже вернули, не тормози)
Гость278915
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Запасайся вазелином, мальчик, пока он есть. Ты облегчишь свою судьбу :-) Ведь Крым не вернется, а за базар придется ответить перед фашней.
Сибиряк
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Это реально кому то интересно читать?
Гость nemez
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летне успел ещё сесть в кресло а уже несёт бредятину которую 7 лет далдонятит бандеровская власть!!!
Гость273217
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Не, чувак огонь, щас кааак развернется прям все возвращать ))) Поржем над "возвращателем"
Гость 777
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А звучит то как: Денис Монастырский назначен главой МВД Украины
Могли бы и Лашу Тбилисского или Гелу Батумского или Мишу Росстовского взять
все из одной оперы
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