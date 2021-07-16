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Новой руководителем МВД Украины вместо, казалось бы, несменного руководителя Арсена Авакова стал Денис Монастырский. Верховная рада одобрила его кандидатуру большинством голосов.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина". До решения коллег бывший депутат от партии "Слуга народа" выступил с громкой речью.
Монастырский, разумеется, в духе современных политиков Украины, начал обвинять Россию в "агрессии", с которой Незалежная борется с 2014 года. Новый глава МВД намерен отдать все свои силы на то, чтобы усилить внутреннюю стойкость и оборону" совместно с другими структурами Украины. Также Монастырский пообещал активно участвовать во всех мероприятиях, которые направлены на "возобновление территориальной целостности Украины", имея в виду Крым и Донбасс, передает РИА "Новости".
Как напоминает телеканал "360", ранее должность министра внутренних дел Украины занимал Арсен Аваков с 2014 года. При этом его отставка стала неожиданной. Не исключено, что бывший министр сбежал с тонущего корабля, осознав, что нынешние власти Украины находятся в кризисе.
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